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Путин не стоит доброго слова, – мать политзаключенного Балуха

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После 96 дней обычного голодания Владимир Балух перешел на сухое
После 96 дней обычного голодания Владимир Балух перешел на сухое / 24 канал

Наталья Балух – мать крымского пленника Владимира Балуха – рассказала о состоянии сына и обратилась к людям, которые "устали" от темы украинских политзаключенных.

Об этом говорится в интервью "Украинской правды".

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Ему уже лучше, потому что был долго в одиночке, а сейчас попал в общую камеру. Ему дают на тренажерах заниматься, чтобы он понемногу разрабатывал мышцы. И есть человек, который делает ему массаж. Потому что сыну было очень плохо – под лопаткой болело, спина сильно ... После массажа получше стало. Он голодает, кисельки пьет, травы какие-то и сухари ржаные,
– говорит Наталья Балух.

По ее словам, несмотря на мольбы родных, политзаключенный сказал, что не остановит голодовку.

Она также добавила, что друзья Владимира выехали из Крыма, только крымские татары остались. Они и помогают, если надо что-то донести. Женщина рассказала про пророссийские настроения в Крыму.

Или соседи поддерживают? Все украинцы стали "россиянами"! Здесь сейчас знаете как ... Если человека не знаешь – нельзя ему душу открывать. Все друг друга боятся. Жизнь у нас сложилась, что мы живем в оккупации. Есть, что поддерживают – чужие люди приезжают ко мне, из Симферополя, из Евпатории, из Алушты,
– поведала мать пленника.

Она не может навестить сына в тюрьме, потому что имеет почтенный возраст – 75 лет. К тому же, он был единственным кормильцем. Женщина просит, чтобы украинцы поддержали Владимира Балуха. А вот Путину что-то передавать – отказывается наотрез.

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"Путину передавать что-то – Боже упаси! Доброго слова он не стоит. Вся надежда на нашу власть, на людей. Относительно Сенцова вот акции всякие проводят, он видная фигура, а мой сын ... Кто мой сын, а кто Сенцов?" – сказала Наталья Балух.

Напомним, 5 июля в оккупированном Крыму подконтрольный России суд приговорил Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 000 рублей, признав виновным в якобы избиении начальника изолятора временного содержания. МИД Украины выразило свой протест России в связи с приговором Балуха.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 канал
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