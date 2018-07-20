Путін не вартий доброго слова, – мати політв'язня Балуха

Наталія Балух – мати кримського бранця Володимира Балуха – розповіла про стан сина і звернулася до людей, які "втомилися" від теми українських політв’язнів.

Про це йдеться в інтерв’ю для "Української правди".

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Йому вже краще, бо був довго в одиночці, а зараз потрапив у загальну камеру. Йому дають на тренажерах займатися, щоб він потрохи розробляв мускули. І є людина, яка робить йому масаж. Бо сину було дуже плохо – під лопаткою боліло, спина сильно… Після масажу трохи краще стало. Він голодує, кисельки п’є, трави якісь і сухарі ржані,

– каже Наталія Балух.

За її словами, попри благання рідних, політв'язень сказав, що не зупинить голодування.

Вона також додала, що друзі Володимира виїхали з Криму, тільки кримські татари зосталися. Вони й допомагають, якщо треба щось донести. Жінка розказала про проросійські настрої в Криму.

Чи сусіди підтримують? Усі українці стали "русскими"! Тут зараз знаєте як… Якщо людину не знаєш – не можна йому душу одкривати. Всі один одного бояться. Таке життя в нас склалося, що ми живемо в окупації. Є, що підтримують – чужі люди приїжджають до мене, з Сімферополя, з Євпаторії, з Алушти,

– повідала мати бранця.

Вона не може навідати сина в тюрмі, бо має поважний вік – 75 років. До того ж, він був єдиним годувальником. Жінка просить, щоб українці підтримали Володимира Балуха. А от Путіну щось передавати – відмовляється навідріз.

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"Путіну передавати щось – Боже упаси! Доброго слова він не стоїть. Вся надія на нашу владу, на людей. За Сенцова от акції всякі проводять, він видна фігура, а мій син… Хто мій син, а хто Сенцов?" – сказала Наталія Балух.

Нагадаємо, 5 липня в окупованому Криму підконтрольний Росії суд засудив Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу у розмірі 10 тисяч рублів, визнавши винним у нібито побитті начальника ізолятора тимчасового тримання. МЗС України висловило свій протест Росії у зв'язку з вироком Балуху.