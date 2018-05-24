02:04
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
25°C 14°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ НОВОСТИ ЧЕРКАСС ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ НОВОСТИ ЧЕРКАСС ОЛЕГ СЕНЦОВ

Путин обнародовал детали встречи с Макроном

36 Читати новину українською
Путин и Макрон встретились в Петербурге
Путин и Макрон встретились в Петербурге / Getty Images

Президент России Владимир Путин заявил, что во время его встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном обсуждался ряд вопросов. В частности, ситуация, сложившаяся в результате выхода США из соглашения по Ирану, и совместная борьба стран с киберпреступностью.

Об этом российский лидер заявил во время брифинга по итогам переговоров, пишет ТАСС.

Читайте также: Путин с Макроном поговорили о войне на Донбассе

"Мы обменялись мнениями о ситуации, сложившейся в результате односторонних действий США относительно выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы", – отметил политик.

Кроме того, российский президент подчеркнул, что еще одной темой переговоров стала ситуация в Сирии.

Констатировали, что необходимо и дальше способствовать долгосрочному политическому урегулированию. Дееспособность астанинского формата переговоров дает весомый результат. Мы готовы к контактам и с так называемой малой группой: США, Великобритания, Франция, Иордания, Саудовская Аравия. Конечно, исходим из того, что при этом необходимо придерживаться принципа уважения суверенитета. Наша приоритетная задача – запуск работы Конституционного комитета для разработки конституционной реформы Сирийской Республики, который должен начать работать под эгидой ООН в Женеве,
– добавил лидер РФ.

По словам хозяина Кремля во время встречи с французским коллегой обсуждалась и совместная борьба стран с киберпреступностью.

"Поговорили о совместной работе в киберпространстве, имея в виду соблюдение общепринятых норм международного права, взаимных интересов и, прежде всего, борьбу с преступностью в киберпространстве", – подчеркнул Путин.

Также он поблагодарил президента Франции за переговоры, которые прошли в очень деловой и открытой атмосфере и были весьма полезными.

Напомним, что 24 мая в российский Санкт-Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Однако перед этим состоялась встреча Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.

К слову, после мероприятия французский лидер отметил, что Париж признает новую роль России в международных отношениях, в том числе на Ближнем Востоке.

Теги: Новости России Новости политики Новости Франции Эммануэль Макрон Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 24 мая: убийство депутата Гуры, новые данные о сбитии
24 мая, 23:30 Главные новости 24 мая: убийство депутата Гуры, новые данные о сбитии "Боинга" на Донбассе
111
Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
24 мая, 23:00 Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
Дмитро Гнап 83
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
24 мая, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 428
24 мая, 21:00 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 204
Санкции СНБО против российских СМИ: о чем идет речь и почему это важно
24 мая, 20:02 Санкции СНБО против российских СМИ: о чем идет речь и почему это важно
Євгенія Мазур 324
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук