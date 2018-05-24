Путин обнародовал детали встречи с Макроном

Президент России Владимир Путин заявил, что во время его встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном обсуждался ряд вопросов. В частности, ситуация, сложившаяся в результате выхода США из соглашения по Ирану, и совместная борьба стран с киберпреступностью.

Об этом российский лидер заявил во время брифинга по итогам переговоров, пишет ТАСС.

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"Мы обменялись мнениями о ситуации, сложившейся в результате односторонних действий США относительно выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий в отношении иранской ядерной программы", – отметил политик.

Кроме того, российский президент подчеркнул, что еще одной темой переговоров стала ситуация в Сирии.

Констатировали, что необходимо и дальше способствовать долгосрочному политическому урегулированию. Дееспособность астанинского формата переговоров дает весомый результат. Мы готовы к контактам и с так называемой малой группой: США, Великобритания, Франция, Иордания, Саудовская Аравия. Конечно, исходим из того, что при этом необходимо придерживаться принципа уважения суверенитета. Наша приоритетная задача – запуск работы Конституционного комитета для разработки конституционной реформы Сирийской Республики, который должен начать работать под эгидой ООН в Женеве,

– добавил лидер РФ.

По словам хозяина Кремля во время встречи с французским коллегой обсуждалась и совместная борьба стран с киберпреступностью.

"Поговорили о совместной работе в киберпространстве, имея в виду соблюдение общепринятых норм международного права, взаимных интересов и, прежде всего, борьбу с преступностью в киберпространстве", – подчеркнул Путин.

Также он поблагодарил президента Франции за переговоры, которые прошли в очень деловой и открытой атмосфере и были весьма полезными.

Напомним, что 24 мая в российский Санкт-Петербург прибыл президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. Однако перед этим состоялась встреча Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным.



К слову, после мероприятия французский лидер отметил, что Париж признает новую роль России в международных отношениях, в том числе на Ближнем Востоке.