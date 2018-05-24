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Путін оприлюднив деталі зустрічі з Макроном

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Путін і Макрон зустрілися у Петербурзі
Путін і Макрон зустрілися у Петербурзі / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін зявив, що під час його зустрічі з очільником Франції Еммануелем Макроном Обговорювалася низка питань, зокрема, ситуацію, що склалася в результаті виходу США з угоди щодо Ірану, та спільну боротьбу країн з кіберзлочинністю.

Про це російський лідер заявив під час брифінгу за підсумками перемовин, пише ТАСС.

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"Ми обмінялися думками про ситуацію, що склалася в результаті односторонніх дій США щодо виходу зі Спільного всеосяжного плану дій з іранської ядерної програми", – зауважив політик.

Крім того, російський президент підкреслив, що ще однією темою переговорів стала ситуація в Сирії.

Констатували, що необхідно і далі сприяти довгостроковому політичному врегулюванню. Дієздатність астанінського формату переговорів дає вагомий результат. Ми є готовими до контактів і з так званою малою групою: США, Великобританія, Франція, Йорданія, Саудівська Аравія. Звичайно, виходимо з того, що при цьому необхідно дотримуватися принципу поваги суверенітету. Наше пріоритетне завдання – запуск роботи Конституційного комітету для розробки конституційної реформи Сирійської Республіки, який повинен почати працювати під егідою ООН у Женеві,
– додав лідер РФ.

За словами, господаря Кремля під час зустрічі з французьким колегою обговорювалась і спільна боротьба країн із кіберзлочинністю.

"Поговорили про спільну роботу в кіберпросторі, маючи на увазі дотримання загальноприйнятих норм міжнародного права, взаємних інтересів і, перш за все, боротьби зі злочинністю в кіберпросторі", – підкреслив Путін.

Також він подякував президенту Франції за переговори, які пройшли в дуже діловий і відкритій атмосфері та були вельми корисними.

Нагадаємо, що 24 травня до російського Санкт-Петербурга прибув президент Франції Еммануель Макрон, щоб взяти участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Однак перед цим відбулася зустріч Макрона з російським колегою Володимиром Путіним.

До слова, після заходу французький лідер зауважив, що Париж визнає нову роль Росії у міжнародних відносинах, в тому числі на Близькому Сході.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Еммануель Макрон Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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