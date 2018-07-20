Путин обвинил Украину в возможном обострении на Донбассе

Президент России Владимир Путин обвинил власть в Киеве в несоблюдении обязательств, которое может вызвать обострение ситуации в Украине.

Соответствующие слова главы Кремля цитирует его пресс-служба.

По словам Путина на юго-востоке Украины сохраняются серьезные риски обострения ситуации.

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Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшней украинской властью взятых на себя обязательств, отказ от мирного решения конфликта. Все сценарии рассчитываются силовым путем,

– отметил глава Кремля.

Путин при этом отметил, что минские договоренности остаются реальной основой для решения обострения в Украине.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.