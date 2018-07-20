Путін звинуватив Україну у можливому загостренні на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін звинуватив владу у Києві у недотриманні зобов’язань, що може спричинити загострення ситуації в Україні.

Відповідні слова очільника Кремля цитує його прес-служба.

За словами Путіна на південному сході України зберігаються серйозні ризики загострення ситуації.

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Причини, по-суті, ті самі: недотримання сьогоднішньою українською владою взятих на себе зобов’язань, відмова від мирного вирішення конфлікту. Усі сценарії розраховуються силовим шляхом,

– відзначив очільник Кремля.

Путін при цьому відзначив, що мінські домовленості реальною основою для вирішення загострення в Україні.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою.