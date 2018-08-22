Путин подготовил награды для строителей Крымского моста: фото

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об учреждении памятной медали "За строительство Крымского моста". Награду будут вручать как российским, так и иностранным гражданам и организациям, внесшим значительный вклад в строительство сооружения. Также к ней прилагается грамота.

Соответствующий документ появился на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Читайте также: От чего может рухнуть Крымский мост

Как подчеркивается в распоряжении, из резервного фонда Президента России планируется выделить 27,8 миллиона рублей (около 11 миллионов гривен) для изготовления самих медалей, капсул и футляров для них, а также бланков и папок для грамот.

"Памятная медаль "За строительство Крымского моста" будет вручаться гражданам РФ и российским организациям, иностранным гражданам и организациям, которые внесли значительный вклад в строительство Крымского моста, в том числе в проведении инженерно-исследовательских работ, архитектурно-строительного проектирования и других работ, связанных со строительством крымского моста. Вручение медали будет производиться от имени президента РФ", – говорится в документе.

Что касается самой медали, то она будет изготавливаться из медно-никелевого сплава и будет иметь форму круга диаметром 60 миллиметров, ее толщина составляет 5 миллиметров, а края будут окаймлены выпуклым бортиком шириной в 1,7 миллиметров.

Кроме того, на лицевой стороне награды, в центре будет изображена часть Крымского моста с арочными пролетами, а под ним, на фоне покрытого эмалью синего цвета – стилизованное изображение моря, а также карту Керченского пролива, на которую нанесено покрытую эмалью красного цвета линию пролегания вышеупомянутого моста.

Медаль будет упаковываться в прозрачную капсулу, которая в свою очередь будет храниться в выполненном из дерева футляра с ложементом ( подставка для фиксации – 24 канал).

Также ресурс опубликовал эскизы медали и грамоты, которая к ней будет прилагаться.



Такой вид будет иметь медаль "За строительство Крымского моста"

Наряду с медалью будет вручаться еще и соответствующая грамота

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Европейский Союз ввел санкции против шести компаний из России, которые принимали участие в строительстве Крымского моста. Также известно, что помогали Кремлю возвести сооружение компании из Нидерландов.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.