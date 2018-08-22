Путін підготував нагороди для будівельників Кримського мосту: фото

Президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження про заснування пам'ятної медалі "За будівництво Кримського мосту". Нагороду вручатимуть як російським, так і іноземним громадянам і організаціям, що зробили значний внесок у будівництво споруди. Також до неї додається грамота.

Відповідний документ з’явився на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

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Як підкреслюється у розпорядженні, з резервного фонду Президента Росії планується виділити 27,8 мільйона рублів (близько 11 мільйонів гривень) для виготовлення самих медалей, капсул і футлярів для них, а також бланків і папок для грамот.

"Пам'ятна медаль "За будівництво Кримського моста" буде вручатися громадянам РФ і російським організаціям, іноземним громадянам і організаціям, які зробили значний внесок у будівництво Кримського мосту, в тому числі у проведення інжерно-дослідницьких робіт, архітектурно-будівельного проектування та інших робіт, пов'язаних зі спорудженням кримського моста. Вручення медалі буде проводитися від імені президента РФ", – мовиться у документі.

Щодо самої медалі, то вона буде виготовлятися з мідно-нікелевого сплаву та матиме форму кола діаметром у 60 міліметрів, її товщина становитиме 5 міліметрів, а краї буде облямовано опуклим бортиком шириною у 1,7 міліметрів.

Крім того, на лицьовій стороні нагороди, у центрі, буде зображено частину Кримського мосту з арковими прольотами, а під ним, на фоні вкритого емаллю синього кольору – стилізоване зображення моря, а також карту Керченської протоки, на яку нанесено покриту емаллю червоного кольору лінію пролягання вищезазначеного мосту.

Медаль буде упаковуватися у прозору капсулу, яка своєю чергою зберігатиметься у виконаному з дерева футляру з ложементом ( підставка для фіксації – 24 канал).

Також ресурс опублікував ескізи медалі та грамоти, яка до неї буде додаватися.



Такий вигляд матиме медаль "За будівництво Кримського мосту"



Поряд з медаллю вручатиметься ще й відповідна грамота

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Європейський Союз запровадив санкції проти шести компаній з Росії, які брали участь у будівництві Кримського мосту. Також відомо, щодо допомагали Кремлю звести споруду компанії з Нідердандів.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.