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Путін підготував нагороди для будівельників Кримського мосту: фото

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Путін заснував медалі та грамоти за будівництво Кримського мосту
Путін заснував медалі та грамоти за будівництво Кримського мосту / Соцмережі

Президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження про заснування пам'ятної медалі "За будівництво Кримського мосту". Нагороду вручатимуть як російським, так і іноземним громадянам і організаціям, що зробили значний внесок у будівництво споруди. Також до неї додається грамота.

Відповідний документ з’явився на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

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Як підкреслюється у розпорядженні, з резервного фонду Президента Росії планується виділити 27,8 мільйона рублів (близько 11 мільйонів гривень) для виготовлення самих медалей, капсул і футлярів для них, а також бланків і папок для грамот.

"Пам'ятна медаль "За будівництво Кримського моста" буде вручатися громадянам РФ і російським організаціям, іноземним громадянам і організаціям, які зробили значний внесок у будівництво Кримського мосту, в тому числі у проведення інжерно-дослідницьких робіт, архітектурно-будівельного проектування та інших робіт, пов'язаних зі спорудженням кримського моста. Вручення медалі буде проводитися від імені президента РФ", – мовиться у документі.

Щодо самої медалі, то вона буде виготовлятися з мідно-нікелевого сплаву та матиме форму кола діаметром у 60 міліметрів, її товщина становитиме 5 міліметрів, а краї буде облямовано опуклим бортиком шириною у 1,7 міліметрів.

Крім того, на лицьовій стороні нагороди, у центрі, буде зображено частину Кримського мосту з арковими прольотами, а під ним, на фоні вкритого емаллю синього кольору – стилізоване зображення моря, а також карту Керченської протоки, на яку нанесено покриту емаллю червоного кольору лінію пролягання вищезазначеного мосту.

Медаль буде упаковуватися у прозору капсулу, яка своєю чергою зберігатиметься у виконаному з дерева футляру з ложементом ( підставка для фіксації – 24 канал).

Також ресурс опублікував ескізи медалі та грамоти, яка до неї буде додаватися.

Медаль, Крим, Кримський міст, Росія, Путін, анексія
Такий вигляд матиме медаль "За будівництво Кримського мосту" 

Медаль, Крим, Кримський міст, Росія, Путін, анексія, грамота
Поряд з медаллю вручатиметься ще й відповідна грамота 

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Європейський Союз запровадив санкції проти шести компаній з Росії, які брали участь у будівництві Кримського мосту. Також відомо, щодо допомагали Кремлю звести споруду компанії з Нідердандів. 

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

Теги: Нагороди Володимир Путін Кримський міст Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
Джерело: 24 канал
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