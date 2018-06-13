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Путин получил тактическую победу, – дипломат

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У Путина достаточно ресурсов, чтобы дальше вести войну
У Путина достаточно ресурсов, чтобы дальше вести войну / Фото из открытых источников

Россия имеет ресурсы, запас времени и надеется расшатать Запад, чтобы навязать Украине невыгодные условия по ограничению суверенитета. Нет возможности введения миротворческих войск, а также вряд ли состоится обмен пленными.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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По его словам, в ходе переговоров глав МИД "нормандской четверки" главный момент – изменились ли интересы сторон? Украина, как и раньше, хочет вернуть свои территории и сохранить свой суверенитет. А Россия хочет ограничить наш суверенитет, вернуть нам разрушенный Донбасс на собственных условиях.

В России есть ресурсы осуществлять агрессию, и цена посильная для Кремля. И с точки зрения затрат на вооруженные силы РФ на Донбассе, и с точки зрения поддержки социально-экономической ситуации в ОРДЛО, и того, что не вводятся новые санкции, которые бы ограничивали финансовые возможности РФ. Нет позитива,
– говорит Хара.

Кроме того, отмечает эксперт, Путин не согласится на обмен военнопленными в преддверии Чемпионата мира по футболу. Хотя и были предположения, что он захочет показать, что он не такой уж людоед.

"Теоретически обмен пленными может произойти. Но есть сомнения. На чемпионат едет большое количество команд, кроме британской официальной делегации. К Путину недавно приезжали Меркель и Макрон, он был в Австрии. Трамп заявил, что Россию надо возвращать в G8. Путин это трактует, как победу и показатель того, что он выходит из изоляции. Зачем ему выпускать кого-то из украинских пленных? Для того они и заложники, чтобы использовать их в политических целях", – подчеркнул Александр Хара.

Напомним, 11 июня в Берлине "нормандская четверка" обсудила вопросы развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе и освобождение украинских политических заключенных, содержащихся в РФ и формат миротворческой миссии.

Что такое нормандский формат?Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия относительно решения вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые такая встреча состоялась 6 июня 2014 в городе Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин Миротворческий контингент Нормандский формат
Источник: 24 канал
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