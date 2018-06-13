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КНДР ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Путін отримав тактичну перемогу, – дипломат

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У Путіна достатньо ресурсів, щоб далі вести війну
У Путіна достатньо ресурсів, щоб далі вести війну / Фото з відкритих джерел

Росія має ресурси, запас часу і сподівається розхитати Захід, щоб нав’язати Україні невигідні умови щодо обмеження суверенітету. Немає можливості введення миротворчих військ, а також навряд чи відбудеться обмін полоненими.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

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За його словами, під час переговорів глав МЗС "нормандської четвірки" найголовніший момент – чи змінилися інтереси сторін? Україна, як і раніше, хоче повернути свої території і зберегти свій суверенітет. А Росія хоче обмежити наш суверенітет, повернути нам зруйнований Донбас на власних умовах.

В Росії є ресурси здійснювати агресію, і ціна посильна для Кремля. І з точки зору витрат на збройні сили РФ на Донбасі, і з погляду підтримки соціально-економічної ситуації в ОРДЛО, і того, що не вводяться нові санкції, які б обмежували фінансові можливості РФ. Немає позитиву,
– говорить Хара.

Крім того, зазначає експерт, Путін не погодиться на обмін військовополоненими напередодні Чемпіонату світу з футболу. Хоча й були припущення, що він захоче показати, що він не такий уже людожер.

"Теоретично обмін полоненими може статися. Але є сумніви. На чемпіонат їде велика кількість команд, крім британської офіційної делегації. До Путіна нещодавно приїжджали Меркель і Макрон, він був в Австрії. Трамп заявив, що Росію треба повертати до G8. Путін це трактує, як перемогу і показник того, що він виходить з ізоляції. Навіщо йому випускати когось з українських полонених? Для того вони і заручники, щоб використовувати їх з політичною метою", – наголосив Олександр Хара.

Нагадаємо, 11 червня в Берліні "нормандська четвірка" обговорила питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та звільнення українських політичних в'язнів, яких утримують в РФ і формат миротворчої місії.

Що таке нормандський формат?Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше така зустріч відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Путін Миротворчий контингент Нормандський формат
Джерело: 24 канал
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