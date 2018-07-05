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00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Путин попытается зацепить Трампа "на крючок", – политолог

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Путин опытный разведчик
Путин опытный разведчик / Фото из открытых источников

Наибольшим риском встречи Трампа и Путина может стать попытка президента РФ "завербовать" президента США, сделать его более благосклонным к себе.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По словам политолога, в России и США накануне встреч всегда составляется психологический портрет собеседника. А Трамп, отмечает Фесенко, склонен к импровизациям. И для Путина, имея характеристику собеседника, Трамп вкусный объект для обработки, играх на его комплексах. Если Трамп будет стремиться сразу получить оглушительный результат на этой встрече, как это было с Ким Чен Ыном, то Путин будет действовать более гибко.

Путин – профессиональный спецслужбист, умеет вербовать. Президент РФ попытается добиться своего не кавалерийской атакой, а работать "в длинную". Главная задача для Путина – не решить все сразу на встрече, а зацепить Трампа на крючок и сформировать хорошие личные отношения. Таким образом постепенно затягивать президента США в свои сети и добиваться от него нужных решений на своих условиях. Это риск,
– подчеркнул Владимир Фесенко.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки. По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, который на днях был с визитом в Москве, президент США Дональд Трамп будет спрашивать Владимира Путина о его отрицании того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года. Он также отметил, что позиция США относительно санкций заключается в том, что они должны оставаться. Кроме того, Болтон заявил, что слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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