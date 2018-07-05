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00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Путін спробує зачепити Трампа "на гачок", – політолог

248 Читать новость на русском
Путін досвідчений розвідник
Путін досвідчений розвідник / Фото з відкритих джерел

Найбільшим ризиком зустрічі Трампа і Путіна може стати спроба президента РФ "завербувати" президента США, зробити його більш прихильним до себе.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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За словами політолога, в Росії і США напередодні зустрічей завжди складається психологічний портрет співрозмовника. А Трамп, зауважує Фесенко, схильний до імпровізацій. І для Путіна, маючи характеристику співрозмовника, Трамп смачний об'єкт для обробки, гри на його комплексах. Якщо Трамп прагнутиме відразу отримати оглушливий результат на цій зустрічі, як це було з Кім Чен Ином, то Путін діятиме більш гнучко.

Путін – професійний спецслужбіст, вміє вербувати. Президент РФ спробує добитися свого не кавалерійською атакою, а працюватиме "в довгу". Головне завдання для Путіна – не вирішити все відразу на зустрічі, а зачепити Трампа на гачок і сформувати хороші особисті стосунки. Таким чином поступово затягувати президента США в свої сіті і домагатися від нього потрібних рішень на своїх умовах. Це ризик,
– підкреслив Володимир Фесенко.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який днями був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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