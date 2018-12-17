Путин продолжит делать ошибки, и это приведет к усилению санкций, – дипломат

Путин пойдет дальше и будет делать ошибки. И это будет основанием для ужесточения санкций. Поэтому США могут отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт Майдана Иностранных Дел Александр Хара.

До отключения SWIFT может дойти. Экономическое давление на Путина дает результаты, подталкивает его к глупостям. В 2018 году отток капитала из России превысил показатели 2017 года в 3,3 раза. То есть давление на финансовую банковскую систему России увеличивается. Увеличился выпуск облигаций государственного займа, а это значит, что становятся дороже заемы. Санкции будут подталкивать Путина к эскалации ситуации, чтобы добиться крупной сделки с США. В ответ против России будут усиливать санкции,

– считает Александр Хара.

Однако, по его словам, американские эксперты считают: для того чтобы давить на Россию, но не подрывать мировые финансовые рынки, надо вводить санкции не в отношении госбанка РФ, а других крупнейших банков страны. Они меньше интегрированы в мировые финансы, но это будет больно для России. Также надо исключить заемы России на мировых рынках для погашения внешнего долга. Это приведет экономику на грань дефолта.

"На Западе говорят о том, что идея включить Путина в клуб мировых лидеров провалилась. Путин пытается этот клуб поджечь. Цель санкций – не побудить Россию вернуться к нормальному поведению. Они должны быть забором, который оградил бы режим Путина от европейских структур и Запада. То есть фактическая изоляция", – подчеркнул Александр Хара.

Напомним, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в связи с нападением России на украинские корабли в Керченском проливе российские банки могут быть отключены от международной системе передачи финансовой информации SWIFT. Кроме того, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что новая личная встреча президентов Путина и Трампа невозможна, пока Москва удерживает военные корабли Украины, захваченные вблизи Керченского пролива.



13 декабря Евросоюз продлил экономические санкции против России. Аргументировано это тем, что в ЕС не увидели прогресса по минским договоренностям. Евросоюз принял решение о готовности усилить свою поддержку в пользу пострадавших районов Украины. Кроме того, лидеры ЕС требуют немедленного освобождения всех задержанных украинских моряков.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.