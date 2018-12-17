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      Путін продовжить робити помилки, і це призведе до посилення санкцій, – дипломат

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / GettyImages

      Путін йтиме далі і робитиме помилки. І це буде підставою для посилення санкцій. Тому США можуть відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт Майдану Закордонних Справ Олександр Хара.

      До відключення SWIFT може дійти. Економічний тиск на Путіна дає результати, що підштовхує його до дурниць. В 2018 році відтік капіталу з Росії перевищив показники 2017 року в 3,3 рази. Тобто тиск на фінансову банківську систему Росії збільшується. Збільшився випуск облігацій державної позики, а це означає, що стають дорожчими запозичення. Санкції підштовхуватимуть Путіна до ескалації ситуації, щоб отримати велику угоду з США. У відповідь проти Росії посилюватимуть санкції,
      – вважає Олександр Хара.

      Водночас, за його словами, американські експерти вважають: для того, щоб тиснути на Росію, але не підривати світові фінансові ринки, треба запроваджувати санкції не до держбанку РФ, а інших найбільших банків країни. Вони менше інтегровані в світові фінанси, але це буде боляче для Росії. Також треба унеможливити запозичення Росії на світових ринках для погашення зовнішнього боргу. Це приведе економіку до межі дефолту.

      "На Заході говорять про те, що ідея включити Путіна до клуба світових лідерів провалилася. Путін намагається цей клуб підпалити. Мета санкцій – не спонукати Росію повернутися до нормальної поведінки. Вони повинні бути парканом, який відгородив би режим Путіна від європейських структур і Заходу. Тобто фактична ізоляція," – підкреслив Олександр Хара.

      Нагадаємо, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що у зв'язку з нападом Росії на українські кораблі в Керченській протоці російські банки можуть бути відключеними від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT. Крім того, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що нова особиста зустріч президентів Путіна і Трампа неможлива, поки Москва утримує військові кораблі України, захоплені поблизу Керченської протоки.

      13 грудня Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії. Аргументовано це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях. Євросоюз ухвалив рішення щодо готовності посилити свою підтримку на користь постраждалих районів України. Крім того, лідери ЄС вимагають негайного звільнення всіх затриманих українських моряків.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки. Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму. Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини політики Санкції Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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