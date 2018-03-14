Путин продолжит игру мышцами после выборов, – эксперт

На Западе бытует мнение, что после президентских выборов в России можно будет увидеть другого Путина. Это опасная иллюзия, и от нее надо избавиться. Путин, который получит на шесть лет карт-бланш, будет действовать более решительно.

Об этом сайту "24" рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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По его словам, оснований для улучшения отношений между Россией и Западом нет в ближайшей перспективе. За четыре года после аннексии Крыма, напоминает эксперт, Запад не смягчил свою позицию в отношении России. Впрочем, несмотря на заявления США и ЕС, что выборы в аннексированном Крыму не законны, западные лидеры продолжат общение с Путиным. Потому что, замечает Магда, Россия – самая большая страна мира с большим ядерным потенциалом и член Совбеза ООН.

В то же время, отмечает политолог, непризнание результатов выборов в оккупированной части другой страны – не очень приятно для государства.

Россия, проводя в аннексированном Крыму сначала парламентские, теперь президентские выборы, пытается показать, что полуостров является как бы российским. Но это только с одной стороны. Сейчас исполняется 80 лет с момента аншлюса Австрии Германией, в связи с чем проводят очень заметные исторические аналогии между действиями Гитлера и Путина. Поэтому оснований для улучшения отношений между Россией и Западом нет,

– убежден Евгений Магда.

Однако, считает специалист, Путин и в дальнейшем будет действовать деструктивно в отношении разных стран мира.

"Путин будет раздувать территориальные конфликты на постсоветском пространстве, будет дестабилизировать ЕС. Это может быть реально, если в Европе будет повышаться уровень популизма, что наблюдается сейчас. Президент РФ будет продолжать игру мышцами с помощью мультиков о новом "чудо"-ядерном оружии. Это все элементы будущего Путина. Но, хотя ресурсы России велики, но не безграничны. Осуществлять давление по всем направлениям будет проблематично", – подчеркнул Магда.

Напомним, 18 марта в России состоятся выборы президента. В том числе и в оккупированном Крыму. Накануне выборов Владимир Путин 14 марта планирует посетить оккупированный Крым и Севастополь. Это будет последняя поездка российского лидера перед выборами.



Глава европейской дипломатии Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявила, что ЕС считает "незаконным" проведение выборов президента России в Крыму и не признает их результатов. Дипломат подчеркнула, что Брюссель не признает воссоединение полуострова с РФ, считая это нарушением международного права, и в связи с этим продолжит политику ограничительных мер в отношении Москвы. Президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество не признавать выборы в России из-за Крыма.

Что такое аншлюс? Присоединение Австрийской республики к нацистской Германии 11-13 марта 1938 года.

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