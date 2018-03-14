Путін продовжить гру м'язами після виборів, – експерт

На Заході побутує думка, що після президентських виборів у Росії можна буде побачити іншого Путіна. Це небезпечна ілюзія, і її треба позбавитися. Путін, який отримає на шість років карт-бланш, буде діяти більш рішуче.

Про це сайту "24" розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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За його словами, підстав для покращення відносин між Росією і Заходом немає в найближчій перспективі. За чотири роки після анексії Криму, нагадує експерт, Захід не пом’якшив свою позицію стосовно Росії. Втім, попри заяви США і ЄС, що вибори в анексованому Криму незаконні, західні лідери продовжать спілкування з Путіним. Тому що, зауважує Магда, Росія – найбільша країна світу з великим ядерним потенціалом і член Радбезу ООН.

Водночас, наголошує політолог, невизнання результатів виборів в окупованій частині іншої країни – не дуже приємно для держави.

Росія, проводячи в анексовану Криму спочатку парламентські, тепер президентські вибори, намагається показати, що півострів є ніби російським. Але це тільки з одного боку. Зараз минає 80 років з моменту аншлюсу Австрії Німеччиною, у зв’язку з чим проводять дуже помітні історичні аналогії між діями Гітлера і Путіна. Тому підстав для покращення відносин між Росією і Заходом немає,

– переконаний Євген Магда.

Однак, вважає фахівець, Путін і надалі діятиме деструктивно щодо різних країн світу.

"Путін роздмухуватиме територіальні конфлікти на пострадянському просторі, дестабілізуватиме ЄС. Це може бути реальним, якщо в Європі підвищуватиметься рівень популізму, що зараз спостерігається. Президент РФ продовжуватиме гру м’язами за допомогою мультиків про нову "чудо"-ядерну зброю. Це все елементи майбутнього Путіна. Але, хоча ресурси Росії великі, та не безкінечні. Здійснювати тиск по всіх напрямках буде проблематично", – наголосив Магда.

Нагадаємо, 18 березня в Росії відбудуться вибори президента. В тому числі і в окупованому Криму. Напередодні виборів Володимир Путін 14 березня планує відвідати окупований Крим та Севастополь. Це буде остання поїздка російського лідера перед виборами.



Глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенко заявила, що ЄС вважає "незаконним" проведення виборів президента Росії в Криму і не визнає їх результатів. Дипломат наголосила, що Брюссель не визнає возз'єднання півострова з РФ, вважаючи це порушенням міжнародного права, і в зв'язку з цим продовжить політику обмежувальних заходів щодо Москви. Президент України Петро Порошенко закликав міжнародну спільноту не визнавати вибори в Росії через Крим.

Що таке аншлюс? Приєднання Австрійської республіки до нацистської Німеччини 11-13 березня 1938 року.

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