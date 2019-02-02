Путин создает юридический прецедент для военного вмешательства в Украину, – эксперт

Заявление Владимира Путина о готовности "защищать" украинских верующих – пропагандистский шаг, чтобы подтвердить тезис, что Россия якобы не бросает своих соотечественников. И намерена защищать их юридически и путем военного вмешательства.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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По словам эксперта, создается юридический прецедент для наличия на территории Украины граждан с российскими паспортами. В частности, в декабре 2018 года Госдума дала Владимиру Путину право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. К таким в первую очередь относятся граждане Украины. И российские паспорта будут иметь граждане ОРДЛО, которые де-факто проживают на территории Украины, хотя и оккупированной.

Получение Православной Церковью Украины Томоса и вброс информации о возможных столкновениях на религиозной почве даст России возможность объяснить миру причину вмешательства во внутренние дела Украины. Массовая раздача российских паспортов украинцам может привести к тому, о чем и сказал Путин в своем заявлении – "защите" соотечественников. Для Кремля – ​​каждый гражданин России априори православный,

– подчеркивает Дмитрий Снегирев.

О каком заявлении Путина идет речь?

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что создание ПЦУ не имеет никакого отношения к вере. Добавив, что инициаторы "нового церковного проекта в Украине" грубо вмешиваются в церковную жизнь. Поэтому Россия готова "защищать" украинских верующих.



Ранее Владимир Путин уже заявлял о защите русскоязычных украинцев в уже теперь оккупированном Донбассе и аннексированом Крыму. С тех пор тысячи украинских военных погибли, а еще больше людей вынуждены были покинуть свои дома.