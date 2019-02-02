09:12
2 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пугачева просит 40 миллионов помощи. Расследование 60-летней давности
      Вєсті Кремля
      21:12, 1 февраля
      Вести.UA: Обезглавленное общественное вещание. Добкин овладел новой профессией
      Вєсті.UA
      20:16, 1 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Путин создает юридический прецедент для военного вмешательства в Украину, – эксперт

      472 Читати новину українською
      Путин пообещал защитить верующих в Украине
      Путин пообещал защитить верующих в Украине / 24 канал

      Заявление Владимира Путина о готовности "защищать" украинских верующих – пропагандистский шаг, чтобы подтвердить тезис, что Россия якобы не бросает своих соотечественников. И намерена защищать их юридически и путем военного вмешательства.

      Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

      Читайте также: Кирилл назвал процесс предоставления Томоса для Украины "судом Божиим"

      По словам эксперта, создается юридический прецедент для наличия на территории Украины граждан с российскими паспортами. В частности, в декабре 2018 года Госдума дала Владимиру Путину право определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые могут подать заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. К таким в первую очередь относятся граждане Украины. И российские паспорта будут иметь граждане ОРДЛО, которые де-факто проживают на территории Украины, хотя и оккупированной.

      Получение Православной Церковью Украины Томоса и вброс информации о возможных столкновениях на религиозной почве даст России возможность объяснить миру причину вмешательства во внутренние дела Украины. Массовая раздача российских паспортов украинцам может привести к тому, о чем и сказал Путин в своем заявлении – "защите" соотечественников. Для Кремля ​​каждый гражданин России априори православный,
      – подчеркивает Дмитрий Снегирев.

      О каком заявлении Путина идет речь?
      Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что создание ПЦУ не имеет никакого отношения к вере. Добавив, что инициаторы "нового церковного проекта в Украине" грубо вмешиваются в церковную жизнь. Поэтому Россия готова "защищать" украинских верующих.

      Ранее Владимир Путин уже заявлял о защите русскоязычных украинцев в уже теперь оккупированном Донбассе и аннексированом Крыму. С тех пор тысячи украинских военных погибли, а еще больше людей вынуждены были покинуть свои дома.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 1 февраля: переименование УПЦ МП и новые рейсы лоукостов в Украину
      сегодня , 09:00 Главные новости 1 февраля: переименование УПЦ МП и новые рейсы лоукостов в Украину
      644
      Як змінилось МОЗ після приходу Уляни Супрун
      сегодня , 08:40 Як змінилось МОЗ після приходу Уляни Супрун
      Артем Овдієнко 627
      30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      сегодня , 01:00 30 украденных миллиардов и пять трупов: как кавказские кланы борются за власть и деньги
      Іван Яковина 554
      Хто веде популістів до влади?
      1 февраля , 22:00 Хто веде популістів до влади?
      Артем Овдієнко 1373
      Куда пойти в Одессе: самые очаровательные места жемчужины Украины
      1 февраля , 21:01 Куда пойти в Одессе: самые очаровательные места жемчужины Украины
      Наталя Боднар 109
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      TVi: На нас давит налоговая милиция
       26 апреля 2012 , 14:49 9
      Прогноз погоды на 21 июня: в Украину возвращаются дожди
       21 июня 2017 , 06:30
      "Две недели на базе нет света", – полузащитник рассказал о финансовых проблемах Арсенала и шок после отставки Раванелли
       25 сентября 2018 , 12:38
      Чемпион мира-2018 попал в Книгу рекордов Гиннеса, установив сразу два достижения
       8 ноября 2018 , 17:18
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук