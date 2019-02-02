Путін створює юридичний прецедент для військового втручання в Україну, – експерт

Заява Володимира Путіна про готовність "захищати" українських вірян – пропагандистський крок, щоб підтвердити тезу, що Росія начебто не кидає своїх співвітчизників. І має намір захищати їх юридично і шляхом військового втручання.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами експерта, створюється юридичний прецедент для наявності на території України громадян з російськими паспортами. Зокрема, у грудні 2018 року Держдума дала Володимиру Путіну право визначати категорії іноземних громадян і осіб без громадянства, які можуть подати заяву на отримання російського громадянства в спрощеному порядку. До таких найперше належать громадяни України. І російські паспорти матимуть громадяни ОРДЛО, які де-факто проживають на території України, хоч і окупованій.

Отримання Православною Церквою України Томосу і вкидання інформації щодо можливих зіткнень на релігійному ґрунті дасть Росії можливість пояснити світу причину втручання у внутрішні справи України. Масова роздача російських паспортів українцям може призвести до того, про що і сказав Путін у своїй заяві – "захисту" співвітчизників. Для Кремля – кожен громадянин Росії апріорі православний,

– підкреслює Дмитро Снєгирьов.

Про яку заяву Путіна йдеться? Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що створення ПЦУ не має ніякого стосунку до віри. Додавши, що ініціатори "нового церковного проекту в Україні" грубо втручаються у церковне життя. Відтак Росія готова "захищати" українських вірян.



Раніше Володимир Путін уже заявляв про захист російськомовних українців в уже тепер окупованому Донбасі та анексованому Криму. З того часу тисячі українських військових загинули, а ще більше людей змушені були покинути свої домівки.