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Путин создает себе большие проблемы, – Чубаров

26 Читати новину українською
Чубаров рассказал о серьезных проблемах, которые создает Путин
Чубаров рассказал о серьезных проблемах, которые создает Путин / Фото из открытых источников

Непризнание президентских выборов в оккупированном Крыму и последние громкие заявления президента РФ Владимира Путина только ускоряют его изоляцию от мирового сообщества, что грозит России жестким давлением Запада.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает "Апостроф".

Как известно, 22 марта, Верховная Рада приняла проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента России в оккупированном Крыму и Севастополе.

По мнению Чубарова, это является шагом к усилению изоляции российского президента Владимира Путина.

"Мы не могли не отреагировать (на незаконные "выборы Путина" на полуострове, – "24"), потому что Крым – это наша территория. Было два подхода. Первый – признать нелегитимными полномочия новоизбранного президента России и призвать мировых лидеров также исходить из этого . Но после долгой дискуссии это постановление получило ту форму, которую мы выбрали – незаконные выборы на территории Крыма являются юридически ничтожными, не несут никаких правовых последствий и ставят под сомнение легитимность президента России", – заявил лидер Меджлиса крымскотатарского народа.

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По его словам, формулировка "ставит под сомнение легитимность президента России"и теоретически и практически дает украинским дипломатам и должностным лицам возможность работать с партнерами на то, чтобы как можно больше изолировать Путина.

Кроме того, Чубаров отметил, что в дальнейшем нужно попробовать вовлечь Путина во все большую изоляцию, что не является невозможной задачей.

"Если сам Путин в дальнейшем так будет выступать, то это ускорит его изоляцию. В последние две-три недели он нам очень помог. Даже его послание Федеральному собранию 1 марта, а затем ряд его интервью, где он шантажировал мир, демонстрировал якобы очень мощные виды российского оружия и договорился до того, что "если в этом мире нет места России, то зачем нам такой мир". то есть в этой ситуации Путин сам является фактором, который вносит дополнительное напряжение в отношения между Западом и Россией. Дай бог, чтобы он так и продолжал. И тогда, возможно, у западных политиков будут открываться глаза, они не будут настаивать на диалоге с Путиным, а будут сторонниками более жестких средств давления на Россию", – подытожил Чубаров.

Напомним, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что для того чтобы оккупированный Крым вернулся в Украину, необходимо объединить усилия мирового сообщества, в первую очередь, стран Европы.

Теги: Новости России Аннексия Крыма Выборы в России 2018 Украина – Россия Владимир Путин Рефат Чубаров Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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