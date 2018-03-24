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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Путін створює собі великі проблеми, – Чубаров

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Чубаров розповів про серйозні проблеми, які створює Путін
Чубаров розповів про серйозні проблеми, які створює Путін / Фото з відкритих джерел

Невизнання президентських виборів в окупованому Криму та останні гучні заяви Президента РФ Володимира Путіна лише прискорюють його ізоляцію від світового товариства, що загрожує Росії жорским тиском Заходу.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Апостроф".

Як відомо, 22 березня, Верховна Рада схвалила проект постанови про невизнання Україною легітимності виборів президента Росії в окупованому Криму і Севастополі.

На думку Чубарова, це є кроком до посилення ізоляції російського президента Володимира Путіна.

"Ми не могли не відреагувати (на незаконні "вибори Путіна" на півострові, – "24"), бо Крим – це наша територія. Було два підходи. Перший – визнати нелегітимними повноваження знову обраного президента Росії та закликати світових лідерів також виходити з цього. Але після довгої дискусії ця постанова отримала ту форму, яку ми обрали – незаконні вибори на території Криму є юридично нікчемними, не несуть жодних правових наслідків і ставлять під сумнів легітимність президента Росії", – заявив лідер Меджлісу кримськотатарського народу.

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За його словами, формулювання "ставлять під сумнів легітимність президента Росії" теоретично та й практично дає українським дипломатам і посадовцям можливість працювати з партнерами на те, щоб якомога більше ізолювати Путіна.

Окрім того, Чубаров зазначив, що надалі потрібно спробувати підвести Путіна під все більшу ізоляцію, що не є неможливим завданням.

"Якщо сам Путін надалі так виступатиме, то це прискорить його ізоляцію. В останні два-три тижні він нам дуже допоміг. Навіть його послання до Федеральних зборів 1 березня, а потім низка його інтерв'ю, де він шантажував світ, демонстрував нібито дуже потужні види російської зброї і договорився до того, що "якщо в цьому світі нема місця для Росії, то навіщо нам такий світ". Тобто в цій ситуації Путін сам є фактором, який вносить додаткову напругу у відносини між Заходом і Росією. Дай Боже, щоб він так і продовжував. І тоді, можливо, у західних політиків більше відкриватимуться очі, вони не наполягатимуть на діалозі з Путіним, а будуть прихильниками більш жорстких засобів тиску на Росію", – підсумував Чубаров.

Нагадаємо, раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що для того щоб окупований Крим повернувся до України, необхідно об'єднати зусилля світового співтовариства, у першу чергу, країн Європи.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Рефат Чубаров Володимир Путін Україна – Росія Вибори в Росії 2018 Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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