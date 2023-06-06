Аж через 7 часов: у Путина цинично отреагировали на обвинения в подрыве Каховской ГЭС

В Кремле впервые отреагировали на подрыв российскими военными Каховской ГЭС. У Путина, несмотря на неопровержимые доказательства, открещиваются от причастности к теракту.

Теракт оккупантов на Каховской ГЭС российским СМИ прокомментировал спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет 24 Канал. Прихвостень Путина озвучил циничную и лживую версию Кремля.

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Кремль отрицает причастность к подрыву Каховской ГЭС

Песков утверждает, что подрыв Каховской ГЭС – это якобы сознательная "диверсия" Киева. Однако в украинской разведке заявили, что россияне совершали подрыв Каховской ГЭС дистанционно.

В ГУР МО заявили, что есть факты и доказательства перемещения взрывчатых веществ, соответствующей техники россиян для осуществления контролируемого дистанционного взрыва.

Кроме того, в украинской разведке напомнили, что уже неоднократно предупреждали о планах России взорвать Каховскую ГЭС.

По словам Песков можно заключить, что Путин якобы еще не знает о российском теракте на Каховской ГЭС.

"Россия решительно отвергает обвинения в причастности к удару по Каховской ГЭС", – сказал представитель Кремля. Однако российский пропагандист Егор Гузенко с позывным "Тринадцатый" все же проговорился, что именно Россия отвечает за техногенную катастрофу.

Россия не владеет информацией об угрозе на ЗАЭС

. Движение партизан "Атеш" сообщило, что к подрыву Каховской ГЭС причастен 1-й батальон 205-й мотострелковой бригады из Буденовска. Партизаны опубликовали список оккупантоов , причастных к теракту.

Подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции, захваченной россиянами. Однако в Кремле говорят, что угроз нет. При этом Песков признался, что Москва не владеет информацией о ситуации на ЗАЭС. Он говорит, что детали следует уточнить.

Россия и ее ставленники на оккупированных территориях с утра опровергали информацию, что захваченные города могут быть затоплены. Пока Украина спасала жизнь сотен людей, оккупанты медлили, чем создали угрозу для жизни мирных людей.

Теперь же Москва вдруг изменила свое мнение. Песков цинично говорит, что подрыв оккупантам Каховской ГЭС может повлечь за собой очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона. Россия препятствует эвакуации людей из Херсона, обстреливая город из артиллерии.

. России понадобилось около 7 часов, чтобы хоть как-то отреагировать на подрыв своими военными Каховской ГЭС. В то же время президент Владимир Зеленский сразу собрал СНБО. Украинские власти на всех уровнях оперативно включились в работу, чтобы ликвидировать последствия и спасти людей и животных.

Терактом на гидроэлектростанции России создала угрозу и для оккупированного Крыма. В частности, в ВСУ заявили, что остров рискует остаться без воды на годы. Однако в Кремле живут в другой реальности: Песков цинично говорит, что предельный "запас прочности" по водоснабжению Крыма есть.

Россия годами обвиняла Украину, что та не дает воду в оккупированный Крым. Теперь в Кремле вдруг говорят, что имеют альтернативные пути водоснабжения на оккупированный полуостров.

Представитель Путина также пытается распространить пропагандистский нарратив, что якобы Каховскую ГЭС взорвали, чтобы оставить Крым без воды. Таким образом он пытается переложить ответственность на Украину за действия России.

Кремль снова лжет о контрнаступлении

Спикер Путина продолжил мантру российским пропагандистам о том, что Украина якобы перешла в контрнаступление. Ему вдруг показалось, что Украина якобы "атаковала" гидроэлектростанцию, ведь будто бы не добивается успехов во время "контрнаступления".

Однако в Минобороны заявили, что теракт россиян на Каховской ГЭС отнюдь не повлиял на позиции ВСУ. Более того, в Минобороны Украины утверждают, что все идет по плану.

Песков цинично говорит, что якобы Украина должна нести ответственность за российский теракт в Херсонской области. Похоже, ложь России подхватили в ООН, где до сих пор не осудили действия российских террористов.

Данилов ответил Пескову

Серкетар СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона отреагировал на бессмысленное заявление Пескова. Он заявил, что россияне "захлебываются от злобы, что не могут решить вопрос военным путем".

Именно поэтому, как утверждает Данилов, оккупанты придумывают разную чушь, "не имеющую никакого подтверждения".

Он напомнил, что Каховская ГЭС была под контролем оккупантов с марта 2022 года, когда россияне захватили гидроэлектростанцию. Данилов констатировал, что на ГЭС не было ни одного украинского военного или представителя Украины.

Поэтому, о чем вопит этот человек (Песков – 24 Канал) – мне сложно сказать, но я уже привык, когда этот мужчина с усами начинает что-то рассказывать какую-то ерунду., чтобы оправдать агрессию, которую россияне совершают в отношении Украины,

– сказал секретарь СНБО.

Кроме того, Данилов сообщил, что в сентябре – октябре Украине было известно, что россияне сделали так называемые "закладки" на Каховской ГЭС и сейчас "решили их использовать для того, чтобы предотвратить наше контрнаступление".

Данилов подчеркнул, что у Украины не имеет никакой причастности к подрыву Каховской ГЭС, "что бы там в Кремле не рассказывали".

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