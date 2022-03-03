Путина добьет попытка мобилизации, – Арестович

Алексей Арестович убежден, что попытка мобилизации в России добьет Путина. Тогда агрессору станет труднее скрывать правду, а русские поймут – дела плохи.

Тогда до русских дойдет, в чем дело. В частности, что мобилизация нужна не просто так.

Кстати Путин сошел с ума или деградирует, или Почему Россия напала на Украину

Это будет конец режима, потому что будут мобилизованы очень плохие военные,

– сказал Арестович.

Россияне могут повернуть оружие против Путина

Он добавил, что мобилизованные быстро будут сдаваться в плен. Более того, Арестович предположил, что эти военные могут повернуть оружие в другую сторону, то есть против Путина, и устроить пассивный бунт.

"Никому не хочется идти на войну. Тогда они (россияне – 24 канал) поймут и про кадры и про все остальное", – подытожил чиновник.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!