Россия может спасти себя как государство, выполнив украинскую формулу мира. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк.

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Что не так с Россией

Александр Антонюк заявил, что без "хирургического вмешательства" страна-агрессорка жить не сможет. Тем более что российская элита уже почти потеряла веру в победу.

"ФСБ сегодня пытается разработать несколько технологий и проектов, которые в случае смуты можно запустить, чтобы сохранить свое влияние на территории России", – пояснил он.

Также несколько иной курс принимают и некоторые пропагандисты. Они на федеральных каналах говорят "правильную информацию", а в своих блогах выражают личное мнение, которое нередко противоположное.

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Провал блицкрига и необходимость реализовывать план "Б" понимает и кремлевская элита, которая сейчас просчитывает разные сценарии событий.

У них других вариантов, чем выстраивать новые вертикали власти, нет, потому что Россию ждет смута,

– добавил Антонюк.

Восстание в приграничных областях – прекрасное доказательство тому, поскольку мощная военная машина России не может справиться с небольшим количеством людей. Так что "башни" Кремля прекрасно понимают, что с Путиным далеко не зайдешь.

"В Кремле рассматривают вариант замены главы, впрочем, это никоим образом не упрощает участие России в войне и не делает ее демократической страной!" – подчеркнул он.

Тем более что тяжело продолжать двигаться за главой, на которого "охотится" Международный уголовный суд.

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