Росія може врятувати себе як державу, виконавши українську формулу миру. Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк.

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Що не так із Росією

Олександр Антонюк заявив, що без "хірургічного втручання" країна-агресорка жити не зможе. Тим паче, що російська еліта вже майже втратила віру в перемогу.

"ФСБ сьогодні намагається розробити декілька технологій і проєктів, які у випадку смути, можна запустити, щоб зберегти свій вплив на території Росії", – пояснив він.

Також дещо інший курс беруть і деякі пропагандисти. Вони на федеральних каналах говорять "правильну інформацію", а у своїх блогах висловлюють особисту думку, яка нерідко протилежна.

Путіна скоро не буде

Провал бліцкригу та необхідність реалізовувати план "Б" розуміє і кремлівська еліта, яка наразі прораховує різні сценарії подій.

У них інших варіантів, ніж вибудовувати нові вертикалі влади, немає, бо на Росію чекає смута,

– додав Антонюк.

Повстання у прикордонних областях – чудовий доказ цього, оскільки потужна військова машина Росії не може дати ради невеликій кількості людей. Тож "вежі" Кремля чудово розуміють, що з Путіним далеко не зайдеш.

"У Кремлі розглядають варіант заміни очільника, втім це жодним чином не спрощує участь Росії у війні та не робить її демократичною країною!", – наголосив він.

Тим паче, що важко продовжувати рухатися за очільником, на якого "полює" Міжнародний кримінальний суд.

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