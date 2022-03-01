Путина лишили черного пояса по тхэквондо

Владимира Путина, который напал на Украину, лишили почетного черного пояса по тхэквондо. Международная федерация тхэквондо решительно осудила действия России.

Соответствующую информацию обнародовали на сайте Международной федерации тхэквондо. Решение было принято 28 февраля.

Конгресс США и администрация Байдена обсудили психическое состояние Путина

У Путина забрали черный пояс теквондо

Международная федерация тхэквондо приняла решение отозвать почетный черный пояс 9-го дана, предоставленный президенту России Владимиру Путину в ноябре 2013 года,

– говорится в сообщении.

Более того, федерация осудила жестокие нападения России на невинных людей в Украине, которые противоречат видению World Taekwondo "Мир дороже триумфа" и ценностям мирового тхэквондо относительно уважения и толерантности. Кроме этого:

на мероприятиях под эгидой федерации тхэквондо не будут использоваться национальные флаги и гимны России и Беларуси ;

; международные соревнования на территории этих стран не будут проводиться.

Мысли Международной федерации с народом Украины, и мы надеемся на мирное и немедленное завершение этой войны,

– заявили там.

Кстати, накануне, 28 февраля, конгресс США с администрацией президента Джозефа Байдена обсуждали психическое состояние все еще президента России Владимира Путина.

В частности, из-за того, что он цинично напал и совершает зверства в Украине, а также угрожает миру ядерным оружием.



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