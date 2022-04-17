Путина могут остановить только ВСУ, – российский оппозиционный политолог

Если бы у российского диктатора Владимира Путина сбывались все его планы, то никакого сопротивления или вопросов в Кремле к нему не возникало бы.

Что может остановить Путина

Вопрос в том, что у него действительно ничего не удается. Об этом в эфире 24 канала сказал российский оппозиционный политолог Дмитрий Орешкин.

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Даже потопление крейсера "Москва" не только символическое. Потому что удар нанесли не по имиджу Путина, а по "картинке мира диванных войск" России.

Однако не стоит ожидать, что российский глава не нанесет ответный удар, но у Украины есть противовоздушная оборона на такие случаи, отметил Орешкин.

Несмотря на это, даже в Москве понимают, что обострение ситуации – не бесконечный процесс.

Путина могут остановить только Вооруженные Силы Украины,

– подчеркнул политолог.

Также он добавил, что план "сравнять города Украины с землей" не будет победным. Кремлевского диктатора можно остановить, ему "не позволят отомстить".