На фоне успешного контрнаступления Украины Путина могут выгнать из Кремля, – британский генерал

Украинские военные без устали уничтожают врага, а также готовятся к контрнаступлению и освобождению оккупированных россиянами территорий. И от успеваемости их действий зависит и судьба самого русского тирана.

В случае успешного контрнаступления, если российская армия будет убеждена в своем поражении, Владимира Путина могут просто выгнать из Кремля. Об этом рассказал в эфире западного СМИ бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннатт.

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От чего зависит такое развитие событий

Генерал отметил, что успешное контрнаступление Украины может состояться в конце весны – начале лета 2023 года. Для реального шанса добиться решающего результата на поле боя необходимы:

правильное планирование,

продление снабжения партнерами Украины оборудования,

продолжение снабжения боеприпасами.

Стоит отметить, что по мнению экс-председателя Генштаба Великобритании, Запад сегодня сделал недостаточно для завершения войны России против Украины в этом году.

По словам Ричарда Даннатта, чтобы сломать моральный дух военных страны-террористки и сломать хребет армии России, не нужно ее разбивать полностью повсюду на поле боя. Достаточно нанести несколько решающих ударов по оккупационной армии в определенных точках на растянутом фронте.

Дело в том, что вам не обязательно разбивать армию основательно повсюду в поле боя. Вы просто должны убедить достаточное количество солдат, что они проиграли. И когда они думают, что проиграли, они проиграли,

– подчеркнул он.

Путина прогонят сами российские генералы

В случае такого развития событий прогнать Владимира Путина из Кремля могут сами же российские генералы, которые будут недовольны победой собственной армии на поле боя. Однако кто может занять должность после тирана – генерал спрогнозировать не смог.

Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и выполнено, что если Путин не будет в состоянии принимать слишком много решений самостоятельно, что если его армия развалится и побежит, то я думаю, что вполне вероятно, что его выгонят из Кремля,

– сказал Ричард Даннатт.

При этом, по мнению Даннатта, именно высший генералитет страны-оккупантки сегодня является той группой людей, которая наиболее недовольна в России.