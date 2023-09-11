Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 и вдруг дал заднюю

Луис Инасиу Лула да Силва сначала заявил, что Путина не будут задерживать во время саммита G20 в Рио-де-Жанейро. А потом очень быстро дал заднюю.

Президент Бразилии уверял, что Путина не будут задерживать, если он прибудет в Рио-де-Жанейро на саммит G20 в 2024 году. Это при том, что в стране должны прислушаться к ордеру МКС. Впрочем, вскоре Лула де Силва отказался от своих слов.

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Сказал, что будет решать суд

Собственно, уверенность президента Бразилии куда-то выветрилась. И он заявил, что решение о задержании Владимира Путина будет принимать суд.

Я не знаю, арестует ли его суд, Я не знаю, арестует ли его бразильская система правосудия. Это решают суды, а не (бразильское – 24 Канал) правительство или парламент,

– отметил он.

По словам Лула де Силвы, у него есть в планах "изучения вопроса" Международного уголовного суда.

"Я действительно хочу изучить этот вопрос этого (Международного – 24 Канал) уголовного суда, потому что Соединенные Штаты не являются его стороной, Россия также не является его стороной. Итак, я хочу знать, почему Бразилия подписала суд, который США не принимают", – отметил президент Бразилии.

Лула де Силва обещал, что Путина не арестуют

Во время саммита G20 Лула де Силва сделал очередное громкое заявление. По его словам, Путина "ни за что не арестуют". И у него будет возможность свободно прибыть на саммит G20 в 2024 году, который состоится в Рио-де-Жанейро.

На это отреагировали в Офисе Президента. Михаил Подоляк отметил, что это заявление неприемлемо. Советник главы ОП добавил, что Лула да Силва выступает за беспредел "ради российских убийц".

В самом деле, зачем ратифицировать Римский устав, если вы не собираетесь его выполнять? Зачем строить репутацию страны только для того, чтобы ее свести на нет ради... приглашения в 2024 году Путина, регулярно заявляющего, что намеренно совершает преступления против украинцев? Зачем вам вообще правила, если вы собираетесь их нарушать ради скандального популизма?

– подчеркнул Подоляк.

Напоследок отметим, что 17 марта ордер на арест Владимира Путина выдал МКС. Кремлевского диктатора подозревают в депортации украинских детей в Россию.