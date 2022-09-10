ВСУ благодаря успешным контрнаступательным действиям освобождают все больше территорий. На фоне этого в россии уже начинают "отмазывать" путина от войны с Украиной.

Об этом 24 каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. Он уверен, что в россии тоже будут кадровые перестановки, что очень хорошо для нас.

Кстати Штурмовать москву все равно кому-то придется – Украине, НАТО или оппозиции, – Шейтельман

"Путина начинают "отмазывать" от войны"

Ступак отметил, что в россии уже начались процессы по "отмазыванию" путина от принятия решения о полномасштабном вторжении в Украину.

Пошла такая история, что путина уже осторожно начинают "отмазывать" от войны. То есть, что это не он принял решение, это было коллективное решение,

– подчеркнул Ступак.

То есть, заявил экс-сотрудник СБУ, в кремле пытаются все свести к тому, президент решение не принимает, а так решила госдума.

В российской верхушке будут кадровые решения

Ступак предполагает, что на совещании с Совбезом путин в целом проговаривал ситуацию, а также то, как действовать дальше. В кремле также размышляют между собой, что будет в случае запуска маховика мобилизации.

Похоже, сейчас решение еще окончательно не принято. Однако я могу сказать, что будут кадровые решения в российской верхушке. путин не простит тех людей, которые ездили непосредственно на оккупированные территории,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

По его словам, говорится, в частности, о заместителе главы администрации президента кириенко, секретаре партии "единая россия" турчаке, и даже суркове, который ездил на оккупированные территории, но очень неофициально.

Ступак подчеркнул, что кадровые перестановки в москве – это плохо для них, но очень хорошо для нас. Ведь у россии будет еще больше турбулентности, а у нас – еще больше перспектив.

Ступак о срочном совещании путина и "отмазывании" главы кремля от войны: смотрите видео

Возможен ли развал россии после поражения в Украине

Ступак сомневается в том, что будет развал российской федерации. Там ведь все очень больно воспринимают любое отделение своих земель. Хотя эти земли они получили в результате войны.

Мне кажется, что после поражения россия где-нибудь отойдет на задворки истории, закроется в себе, будет себе вариться, в слезах, в соплях, возможно будут какие-то локальные конфликты. Но развала не будет – в первую очередь не заинтересована Европа,

– считает экс-сотрудник СБУ.

Ведь, объяснил он, Западу неинтересно получить такую же историю, как это было в 1991 году, когда развалился советский союз и вместо одной империи зла он получил 15 стран и думал, что с ними всеми делать. Поэтому им лучше, чтобы была одна куча, но контролируемая.

Больше о том, что происходит в кремле

сергей шойгу и другие военные руководители – только номинальность. Аналитики Института изучения войны убеждены, что военными группировками россии в Украине руководит непосредственно президент владимир путин.

Вместо "побед" у россиян на фронте одни проблемы и поражения. Их наступление остановилось, а министр обороны сергей шойгу стал посмешищем. По данным разведки Великобритании, шойгу вообще уже ничем не командует.

В то же время между российскими генералами сергеем шойгу и виктором золотовым разгорелась война за статус любимца путина. В частности, об этом свидетельствуют несколько фактов.

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