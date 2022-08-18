Если мы сегодня не "кастрируем" путина, он завтра нападет на наших лучших друзей, – Давидюк

путин якобы заявил о готовности к прямым переговорам с Владимиром Зеленским. Хотя украинская сторона уверяла, что они невозможны, пока войска агрессора находятся на нашей территории.

Политолог Николай Давыдюк считает, что встречаться с кремлевским диктатором можно тогда, когда он готов будет освободить от своих войск временно оккупированный Крым и Донбасс. В противном случае – российский глава только пойдет дальше. Об этом политолог сказал в эфире 24 канала.

Кстати, путина сделало президентом умение быть послушным, а дальше просто повезло, - психолог

По его словам, если путин и дальше будет навязывать нам "денацификацию", "демилитаризацию", второй государственный язык или другой бред – видеться с ним нет смысла.

Нам лучше сегодня заниматься фронтом. Бить россиян там, уничтожать их силы и одерживать победы. Это наша задача, к которой мы идем,

– подчеркнул политолог.

Давидюк предположил и возможные сценарии, чего может захотеть путин в переговорах, если те же произойдут. В первую очередь российский диктатор захочет:

сделать паузу прекратить выстрелы, чтобы с россии сняли санкции.

Украина на такое точно не согласится, убежден политолог.

путина нужно "кастрировать"

На самом деле в москве не захотят никаких реальных переговоров , пока россия не потерпит поражение. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, если бы в кремле захотели переговоров, тогда они могли бы напрямую обращаться в Украину, а не в другие страны.

"Мы хотим сделать россию нищей 21 века. Чтобы у нее не было возможности организовывать геноциды, заниматься терроризмом и нападать на другие государства. Если мы сегодня не побьем и не "кастрируем" путина и россию, они завтра нападут на Польшу, на страны Балтии – на наших лучших друзей", – убежден Давидюк.

Далее, по мнению эксперта, он отправится на Казахстан и Грузию. Потому это нужно остановить.

Давидюк о том, как путин стал политическим овощем: смотрите видео

путин – лузер 21 века

Ранее Давидюк рассказывал, что путин понимает, что проигрывает в войне против Украины. И хотя в Институте изучения войны подчеркивают, что путин до сих пор хочет захватить Киев, он считает, что цели россии несколько изменились, поэтому на самом деле у захватчика ничего не удалось.

Политолог считает, что невозможно пытаться разобраться в голове шизофреника и выстроить какую-то логическую линию.

"Путин - это самый большой лузер 21 века, это человек, который "укачал" целую федерацию. Ему дали россию, он и руки порезал, и федерацию разбил. Это очень "великий" полководец", — заявил Давидюк.