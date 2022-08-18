Політолог Микола Давидюк вважає, що зустрічатися із кремлівським диктатором можна тоді, коли він готовий буде звільнити від своїх військ тимчасово окупований Крим та Донбас. У іншому випадку – російський глава лише піде далі. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
До речі путіна зробило президентом вміння бути слухняним, а далі просто пощастило, - психолог
За його словами, якщо путін і далі нав'язувати нам "денацифікацію", "демілітаризацію", другу державну мову чи іншу маячню – бачитись із ним немає сенсу.
Нам краще сьогодні займатись фронтом. Бити росіян там, знищувати їхні сили та отримувати перемоги. Це наше завдання, до якого ми йдемо,
– наголосив політолог.
Давидюк припустив й можливі сценарії, чого може захотіти путін у перемовинах, якщо ті таки відбудуть. Насамперед російський диктатор захоче:
- зробити паузу припинити постріли, натомість щоб із росії зняли санкції.
Україна на таке точно не погодиться, переконаний політолог.
путіна потрібно "каструвати"
"Ми хочемо зробити росію жебраком 21 століття. Щоб у неї не було змоги організовувати геноциди, займатись тероризмом та нападати на інші держави. Якщо ми сьогодні не поб'ємо й не "каструємо" путіна та росію, вони завтра нападуть на Польщу, на країни Балтії – на наших найкращих друзів", – переконаний Давидюк.
Далі, на думку експерта, він піде на Казахстан та Грузію. Тому це потрібно зупинити.
Давидюк про те, як путін став політичним овочем: дивіться відео
путін – лузер 21 століття
- Раніше Давидюк розповідав, що путін розуміє, що програє у війні проти України. І хоч в Інститут вивчення війни наголошують, що путін досі хоче захопити Київ, він вважає, що цілі росії дещо змінилися, тому насправді у загарбника нічого не вдалося.
- Політолог вважає, що нереально намагатися розібратися в голові шизофреніка та вибудувати якусь логічну лінію.
"путін – це найбільший лузер 21 століття, це людина, яка "ухайдокала" цілу федерацію. Йому дали росію, він і руки порізав, і федерацію розбив. Це дуже "великий" полководець", – заявив Давидюк.
- За його словами, саме тому путін міняє цілі.