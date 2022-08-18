Політолог Микола Давидюк вважає, що зустрічатися із кремлівським диктатором можна тоді, коли він готовий буде звільнити від своїх військ тимчасово окупований Крим та Донбас. У іншому випадку – російський глава лише піде далі. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

До речі путіна зробило президентом вміння бути слухняним, а далі просто пощастило, - психолог

За його словами, якщо путін і далі нав'язувати нам "денацифікацію", "демілітаризацію", другу державну мову чи іншу маячню – бачитись із ним немає сенсу.

Нам краще сьогодні займатись фронтом. Бити росіян там, знищувати їхні сили та отримувати перемоги. Це наше завдання, до якого ми йдемо,

– наголосив політолог.

Давидюк припустив й можливі сценарії, чого може захотіти путін у перемовинах, якщо ті таки відбудуть. Насамперед російський диктатор захоче:

зробити паузу припинити постріли, натомість щоб із росії зняли санкції.

Україна на таке точно не погодиться, переконаний політолог.

До слова. Насправді у Москві не захочуть ніяких реальних переговорів, поки росія не зазнає поразки. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. На його думку, якби у кремлі захотіли б переговорів, тоді вони могли б напряму звертатися до України, а не до інших країн.

путіна потрібно "каструвати"

"Ми хочемо зробити росію жебраком 21 століття. Щоб у неї не було змоги організовувати геноциди, займатись тероризмом та нападати на інші держави. Якщо ми сьогодні не поб'ємо й не "каструємо" путіна та росію, вони завтра нападуть на Польщу, на країни Балтії – на наших найкращих друзів", – переконаний Давидюк.

Далі, на думку експерта, він піде на Казахстан та Грузію. Тому це потрібно зупинити.

Давидюк про те, як путін став політичним овочем: дивіться відео

путін – лузер 21 століття

Раніше Давидюк розповідав, що путін розуміє, що програє у війні проти України. І хоч в Інститут вивчення війни наголошують, що путін досі хоче захопити Київ, він вважає, що цілі росії дещо змінилися, тому насправді у загарбника нічого не вдалося.

Політолог вважає, що нереально намагатися розібратися в голові шизофреніка та вибудувати якусь логічну лінію.

"путін – це найбільший лузер 21 століття, це людина, яка "ухайдокала" цілу федерацію. Йому дали росію, він і руки порізав, і федерацію розбив. Це дуже "великий" полководець", – заявив Давидюк.