Про це в ефірі 24 каналу розповів політичний психолог, консультант і бізнес-тренер Валентин Кім.

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Він пояснив, що оточення має постійно демонструвати свою лояльність й в якомусь сенсі слабкість. Проте це все одно не гарантує людині безпеку.

В історії росії величезна кількість прикладів, коли цар спочатку любить, а потім висилає кудись чи знищує. Тоді знову наближає до двору. Таких випадків величезна кількість. Це необхідність такої жорсткої ієрархії, структури, яка формується на засадах альфа-самця,

– пояснив Валентин Кім.

"В цьому випадку взагалі неважливо, хто оточує путіна. Його наступник скоріш за все буде випадковою фігурою. Так само як, наприклад, Хрущов після смерті Сталіна. Так само як достатньо випадковою фігурою ста Брежнєв. Інколи все складається випадково", – зазначив Кім.

Він додав, що росія наразі нічого нового не вигадала. А йти шляхом світового досвіду, будувати демократичне суспільство із запобіжниками та обмежувачами – поки не здатна.

Чи був випадковістю путін

На думку психолога, путін – закономірність. Він є продуктом домовленості російських еліт 1999 року. Коли всі вже зрозуміли, що Єльцин на наступний термін не може піти за фізичних обставин, а призначати сильну фігуру – небезпечно.

Саме тому обрали дуже слухняну фігуру. Людину, яка вже тоді протягом 10 років постійно за кимось носила валізку, й не вимагала більшого. Його привели й призначили, щоб він був зручною та слухняною фігурою,

– акцентував Валентин Кім.

Експерт зазначив, ким був путін до того як очолив росію? Ніким. Він не харизматик, в нього не було власного політичного проєкту чи команди.

"Але його спроможність бути слухняним, бути спостережливим, бути обережним ні з ким не вступати в явні конфлікти – вона йому дуже сильно допомогла", – зазначив Кім.

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