Переименовав Владимира Владимировича в Васильевича, господин Гундяев пытался отвлечь публику от провального саммита "Россия – Африка".

Что происходит между Россией и Африкой

Во-первых, самые дорогие россияне начали сравнивать уровень представительства на саммите с предыдущей встречей в таком формате. И немного растерялись. Гостей приехало меньше. Их статус существенно ниже. Часть стран вообще не представлена или направила послов, что очень обидно.

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Судьбоносные встречи вождя России с лидерами Бурунди и Эритреи еще нагляднее, чем верноподданный визит Александра Шойгу к гегемону в Пхеньяне по боеприпасам, подчеркнули текущий масштаб восприятия российских военных преступников.

В мире понимают, что в России пока еще много всего вкусного, но с этими чумными организмами публично общаться уже не комильфо.

Во-вторых, дорогие россияне уже затерли тему, что покупка лояльности африканских стран снова произойдет благодаря им. Путин с панского плеча пообещал бесплатное зерно (суммарно 150 – 300 тысяч тонн) шести африканским странам.

С одной стороны – капля в море;

с другой стороны, четкий сигнал, что россияне заплатят не только за это.

В-третьих, осталось за кадром, но, наверное, в непубличном порядке: снабжение российским оружием и наемниками. В настоящее время этот инструмент воздействия под большим давлением. С одной стороны – сложное русское оружие проигрывает западному по качеству. С другой стороны – простое русское оружие вытесняет Китай.

Важность вторичных санкций

Россия может предложить дорогим африканским партнерам ряд новых разработок, те же беспилотники. Ведь конкурентных позиций становится все меньше.

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Риск расползания этих вооружений в новые зоны конфликтов должен немного взбодрить наших западных партнеров. Они и так под большим впечатлением от использования летающих игрушек для уничтожения живой силы и техники. А здесь средства, которые находятся в свободном доступе и фактически бесконтрольны, могут прорасти в регионе, где многие правила условны или отсутствуют. Это облегчает дальнейшее попадание гибридного оружия в ту же Европу, в руки каких-то плохих людей.

Кстати, об этом мы начали говорить год назад на разных площадках. Тема санкций, в том числе вторичных, это вопрос безопасности не только Украины.