Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что выполнение положений Римского статута МУС имеет множество недостатков. Однако задержание Владимира Путина все же состоится.

Хан подчеркнул, что подобные случаи такого невыполнения случались в прошлом, когда государства не сотрудничали с судом. При этом необходимо созвать генеральное заседание по дальнейшим действиям.

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Ордера на арест уже работают

По его словам, результаты мир "увидит, но это будет нелегко".

Мы движемся к реальному применению права и делаем это вместе,

– сказал Хан.

Прокурор Международного уголовного суда также сообщил журналистам, что существует механизм реагирования в случае, если страна, подписавшая Римский статут, отказывается выполнять свои обязательства.

Важно! В Монголии российского диктатора не задержали. Хотя должны были бы, ведь эта страна ратифицировала Римский статут.

"Судьи в курсе того, что произошло... Как правило, когда происходят такие случаи, то созывают генеральное заседание всех государств-членов и, соответственно, принимают решение", – сказал Хан.

По словам Карима Хана, ситуация, возникшая в Монголии во время визита главы Кремля Владимира Путина, стала первой подобной после выдачи ордеров на его арест.

Он (Путин – 24 Канал) впервые был на территории страны-подписанта Римского статута. Задокументировано, что других стран, которые являются членами МУС, он не посещал .... Поэтому понятно, что ордера на арест уже работают,

– добавил он.

Напомним, что, по мнению бывшего министра энергетики России, оппозиционера Владимира Милова, Россия, вероятно, угрожала Монголии, именно поэтому Улан-Батор не арестовал Путина. Это разозлило бы и Москву, и Пекин. Монголия согласилась на условия Кремля из-за своего сложного географического положения – между Россией и Китаем.