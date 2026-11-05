Великобритания не пригласит Путина на саммит "Группы двадцати" в следующем году

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем 5 ноября заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит "Группы двадцати". Глава британского правительства ответил категорическим "нет" на вопрос об участии лидера страны-агрессора.

Как сообщает издание The Economist, британские власти определились со своей позицией относительно участия российской делегации в ходе подготовки к международной встрече.

Какова позиция Бернема?

На прямой вопрос журналистов о возможном приглашении главы Кремля британский лидер дал короткий однозначный отрицательный ответ.

Офис премьер-министра Великобритании пока не предоставил дополнительных комментариев по поводу этого решения. Лидеры стран, принимающих встречи такого уровня, традиционно приглашают всех представителей блока на ежегодные заседания.

Контраст с позицией Вашингтона

Госсекретарь США Марко Рубио в сентябре сообщал, что Вашингтон направил Путину приглашение на встречу "Группы двадцати" в Майами, запланированную на декабрь.

По его словам, такое мероприятие должно было создать возможность для взаимодействия с президентом Дональдом Трампом и другими мировыми лидерами.

Несмотря на попытки западных стран изолировать Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину, Москва формально сохраняет свое членство в составе "Группы двадцати". Однако Великобритания решила отойти от традиционного протокола действий организаторов мероприятия.

Саммит лидеров "Группы двадцати" в следующем году должен состояться в ноябре в Манчестере. Этот город является ключевым центром региона на северо-западе Англии, где Энди Бернем ранее работал мэром.