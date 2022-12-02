Никакой бункер Путина не спасет, – Яковина спрогнозировал судьбу российского диктатора
Российский диктатор Владимир Путин, чтобы сохранить свою жизнь, возвел сеть бункеров от Москвы до Урала. Однако никакие подземные укрытия не спасут главу Кремля.
Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный журналист и международный обозреватель Иван Яковина. По его словам, вероятнее всего, ликвидировать Путина придут его так называемые друзья, которые прекрасно будут знать, где он находится. Следовательно, количество бункеров для российского диктатора не сыграет важную роль.
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Путина не спасет ни один бункер
Так, номинальные друзья Путина поддерживали его, пока он гарантировал им сохранение богатства и интересов. В таком случае глава Кремля был им необходим, и они "стояли за него горой".
Однако сейчас он становится для них обузой и мешает. Так называемые друзья российского диктатора бегут из страны-агрессора и меняют гражданство. В настоящее время окружение Путина, вероятно, не знает как поступить с ним и немного опасается, но рано или поздно начнут действовать, ведь они достаточно жесткие и влиятельные люди.
Никакой бункер Владимира Путина не спасет. Пожалуй, его мог бы спасти сейчас лишь моментальный выход всех войск с территории Украины и прекращение войны,
– заметил российский оппозиционный журналист.
По его мнению, США в таком случае, вероятно, могли бы предоставить российскому диктатору гарантию безопасности, если бы тот попросил. Впрочем, возможно об этом уже поздно говорить.
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Где расположены бункеры российского диктатора
- Российские журналисты провели расследование о глобальной сети секретных бункеров Владимира Путина. Они расположены от Москвы и до Урала. Кроме того, их продолжают строить. Они расположены глубиной в 200 метров.
- Некоторые секретные хранилища начали строить еще в советское время для первых лиц государства. Впрочем, в последнее время работы снова активизировались.
- У Путина есть официальная и неофициальная система бункеров. Количество частных гораздо больше, чем тех, которые можно вычислить по госконтрактам и каким-либо другим работам.
- Скрытые тоннели есть и даже в центре Москвы. Известная подземная система "Метро-2" связывает правительственные учреждения Москвы, прежде всего Кремль, с бункерами в российской столице, Балашихе, Чехове и почти в Калуге.