Никакой бункер Путина не спасет, – Яковина спрогнозировал судьбу российского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин, чтобы сохранить свою жизнь, возвел сеть бункеров от Москвы до Урала. Однако никакие подземные укрытия не спасут главу Кремля.

Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный журналист и международный обозреватель Иван Яковина. По его словам, вероятнее всего, ликвидировать Путина придут его так называемые друзья, которые прекрасно будут знать, где он находится. Следовательно, количество бункеров для российского диктатора не сыграет важную роль.

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Путина не спасет ни один бункер

Так, номинальные друзья Путина поддерживали его, пока он гарантировал им сохранение богатства и интересов. В таком случае глава Кремля был им необходим, и они "стояли за него горой".

Однако сейчас он становится для них обузой и мешает. Так называемые друзья российского диктатора бегут из страны-агрессора и меняют гражданство. В настоящее время окружение Путина, вероятно, не знает как поступить с ним и немного опасается, но рано или поздно начнут действовать, ведь они достаточно жесткие и влиятельные люди.

Никакой бункер Владимира Путина не спасет. Пожалуй, его мог бы спасти сейчас лишь моментальный выход всех войск с территории Украины и прекращение войны,

– заметил российский оппозиционный журналист.

По его мнению, США в таком случае, вероятно, могли бы предоставить российскому диктатору гарантию безопасности, если бы тот попросил. Впрочем, возможно об этом уже поздно говорить.

Полный стрим с Иваном Яковиной: смотрите видео

Где расположены бункеры российского диктатора