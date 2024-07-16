Эта система неплохо справляется с беспилотниками. Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что внутри России есть силы, которые ведут охоту на Путина.

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На Путина охотятся спецслужбы

"Беспилотникам, что запущены из Украины, возможно, нецелесообразно туда лететь. В то же время на Путина охотится много служб, в частности внутри России очень много сил противодействия, которые могут запустить беспилотник с территории страны-агрессора", – сказал Свитан.

По его словам, FPV-дрон можно купить на любом рынке в России, зарядить его и сделать дрон-камикадзе для выполнения боевой задачи. Кроме того, "Панцирь-С1" имеет ракеты малой дальности, но хорошо срабатывает против дронов. В то же время против баллистических ракет, например, система не сможет закрыть территорию.



Где разместили дополнительную систему ПВО / Радио Свобода

Заметим, что это уже вторая система противовоздушной обороны, которую отправили охранять "дачу" российского диктатора.

Из-за Путина пострадал российский НПЗ

OSINT-аналитики указали, что этот "Панцирь" россияне забрали из Петербургской области, и именно поэтому весной там удалось поразить НПЗ. Свитан подчеркнул, что наша разведка прекрасно работает и мы отслеживаем перемещения российских ЗРК.

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"У нас есть в достаточном количестве средств поражения. Как только появляется "окно возможностей" – сразу выполняют эту боевую задачу", – подытожил полковник ВСУ в запасе.