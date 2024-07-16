Ця система непогано справляється з безпілотниками. Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що всередині Росії є сили, які ведуть полювання на Путіна.

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На Путіна полюють спецслужби

"Безпілотникам, що запущені з України, можливо, недоцільно туди летіти. Водночас на Путіна полює багато служб, зокрема всередині Росії дуже багато сил протидії, які можуть запустити безпілотник з території країни-агресорки", – сказав Світан.

За його словами, FPV-дрон можна купити на будь-якому ринку в Росії, зарядити його та зробити дрон-камікадзе для виконання бойового завдання. Крім того, "Панцир-С1" має ракети малої дальності, але гарно спрацьовує проти дронів. Водночас проти балістичних ракет, наприклад, система не зможе закрити територію.



Де розмістили додаткову систему ППО / Радіо Свобода

Зауважимо, що це вже друга система протиповітряної оборони, яку відправили охороняти "дачу" російського диктатора.

Через Путіна постраждав російський НПЗ

OSINT-аналітики вказали, що цей "Панцир" росіяни забрали з Петербурзької області, і саме тому навесні там вдалося вразити НПЗ. Світан підкреслив, що наша розвідка чудово працює і ми відстежуємо переміщення російських ЗРК.

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"У нас є у достатній кількості засобів ураження. Щойно з'являється "вікно можливостей" – одразу виконують це бойове завдання", – підсумував полковник ЗСУ в запасі.