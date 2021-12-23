Путина понесло: краткое изложение абсурдной пресс-конференции главы Кремля

Владимир Путин провел большую пресс-конференцию. Говорил глава Кремлz примерно 4 часа.

Во всех бедах в России виноват Запад, а потому стоит от него отделится чуть ли не рвом с крокодилами, а Украина сама виновата в том, что Россия на нее напала в 2104 году и продолжает угрожать в 2021 году. Это короткий пересказ сегодняшней пресс-конференции.

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Сделаю небольшое лирическое отступление, чтобы был понятен контекст того, о чем пойдет речь дальше. Накануне украинская делегация в ТКГ заявила, что все стороны пришли к согласию относительно восстановления режима тишины на Донбассе.

Лично для меня, на фоне стягивания войск Россией к нашим границам, это звучит как затишье перед бурей.

Уже сегодня (23 декабря) во время пресс-конференции Путин посвятил огромный отрезок времени на обсуждение темы Донбасса.

Привычные слова из Москвы

Глава Кремля заявил, что именно украинская армия постоянно устраивает вооруженные провокации, а судьбу Донбасса должны решать именно боевики в ОРДЛО, мол, именно с ними Киев и должен вести переговоры.

Но дальше прозвучали тревожные, хоть и привычные уже слова из Москвы. Путин разразился истерикой и, в очередной раз заявил, что Россия, якобы не является стороной конфликта, хоть и участвует во всех процессах на Донбассе.

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Дальше стал требовать от Украины предоставления особого статуса для Донбасса и изменений в Конституцию. Здесь и вскрываются мои тревожные предположения.

Зеленский "под влиянием"

Ведь далее Путин заявляет о том, что якобы Россия всеми силами пытается выстроить с Украиной добрососедские отношения, но всему виной президент Владимир Зеленский, который, по словам Путина, попал под влияние нациков.

Потому Кремль и пошел на провокации, чтобы решать украинский вопрос не с Украиной. Путин уверяет, что, якобы, Байден пообещал ему создать отдельную рабочую группу для обсуждения "угроз исходящих со стороны Украины".

Именно поэтому Кремль всячески требует исключить Украину из переговоров по безопасности.

Вы же помните, как Россия отреагировала на слова Салливана и Столтенберга о том, что без тесной координации с Украиной никакие вопросы безопасности в Европе обсуждать не будут?

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Да там истерически стали требовать исключить Украину из переговоров, как раз из-за того, что в Кремле прекрасно понимают – не пойдет Киев и нынешнее руководство Украины на те условия, которые выдвигает Россия.



Путин имеет хитрую уловку / Фото Getty Images

Хитрая уловка Путина

Потому и возобновление режима тишины на Донбассе мне видится некой хитрой уловкой от Путина накануне предстоящих переговор с Западом, мол, войска от границы я отводить не стану, а вот стрелять на Донбассе – прекратил.

Да и с Украиной говорить не стоит, мол, там президент под влиянием нацистов, а на улицах убивают людей за неправильные политические взгляды. Но если Запад не станет давить на Киев для предоставления автономии Донбассу, к сожалению, все вернется на круги своя.

К тому же этому тезису тут же подыграл Берлин. Посол Германии в Украине Анка Фельдхузен вдруг заявляет, что не верит в реальное нападение России на Украину, мол, Кремль слегка успокоился.

Отвлечение внимания

Кроме того, Германия и Франция накануне заявили, что предпочитают любой формат диалога для решения кризиса вокруг Украины, но предпочитают нормандский формат без привлечения новых участников к переговорам.

Вот и выходит, что некое затишье на Донбассе это лишь отвлечение внимания. Таким образом Путин пытается убедить Запад, что с ним всё еще можно говорить. Путину от этого диалога нужно только одно – чтобы Запад слил Украину.

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Но на пресс-конференции Путин в порыве эмоций всё же признал участие России в войне на Донбассе. Глава Кремля разошелся в своих рассказах:

о госперевороте в Украине в 2014 году;

о том, что он просто вынужден был оккупировать Крым ради спасения русскоязычного населения от страшных бандеровцев.

Но в порыве гнева Путин прямо заявляет – он был вынужден развязать еще и войну на Донбассе, ведь эти территории, в его воспаленном мозгу, исконно российские.

Путин выкатил целый список требований

Такое эмоциональное признание тоже имеет свою логику для Путина. Ведь накануне он выкатил целый список требований к США и НАТО.

Украина для него стала тем катализатором, который должен сработать в диалоге с Западом.

На протяжении долгих недель западные страны требуют от Путина отвести войска от границ Украины и перестать накалять обстановку.

Накануне Госдеп США уже прямо заявил – нормальный диалог возможен только после деэскалации. К тому же в списке претензий от США к России предполагаются гарантии безопасности для Украины.

На сегодняшней пресс-конференции Путин прямо заявил – именно угроза войны в Украине стала для него главным рычагом давления на Запад, а потому и давать гарантии безопасности для Украины он не станет.

Кроме того, нападение или не нападение на Украину, из слов Путина, будет зависеть от того, пойдет ли Запад на все уступки, которые требует Кремль.



Путина понесло на пресс-конференции / Фото Getty Images

Путина совсем понесло

Дальше Путина совсем понесло, он стал рассказывать о том, что Запад когда-то в 1990-х годах обещал России не расширять НАТО на Восток, но "надули". Мол, сближение, не только Украины, но и всей Восточной Европы с НАТО, представляет реальную угрозу самой России.

Путин стал жаловаться журналистке Sky News на то, что Запад и Россия живут в разных измерениях, мол, все требования Путина вполне оправданы – ведь США пришли к порогу России, чтобы разрушить эту страну.

Да, воспаленный мозг Путина даже вспомнил цитату 100-летней давности, которую он приплел одному из помощников 28-го президента США Вудро Вильсона и которая звучит приблизительно так: всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство Сибири и еще 4 государства в европейской части.

Запад не может понять Россию

С таким тезисом, конечно, сложно не согласится, но я бы здесь сделал одну очень важную оговорку. За время всех волн расширения НАТО, Альянс ни разу не атаковал Россию, в то время как сама Россия оккупировала часть Грузии и Украины и провоцирует конфликты по всему постсоветскому пространству. Так может поэтому Запад и не может понять логику Кремля?

С другой стороны, Путин большую часть времени посвятил обсуждению внутрироссийских проблем, но каждый раз возвращался к вопросу ненавистного Запада.

Даже обсуждая вопросы инфраструктуры или здравоохранения в России, Путин не раз повторил – мы не можем строить большие планы, пока не получим гарантии безопасности от США и НАТО.

Мол, зачем улучшать жизнь простого россиянина, если над страной нависла такая страшная угроза? Очевидно, что страшилки о неминуемом нападении НАТО на Россию, нацелены на рядового россиянина, чтобы объяснить ему приблизительно следующее – ты плохо живешь, потому что мы тратим все деньги на защиту твоей страны, так что помалкивай.

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Резюмируя, Путин пытается создать образ неуправляемой Украины, чтобы убедить Запад в том, что к голосу Киева прислушиваться не стоит. Мол, 2 большие страны США и Россия должны решать судьбу региона.

А если этого не произойдет, Кремль развяжет бойню. С другой стороны, война это прекрасное прикрытие для всех внутрироссийских провалов команды Путина.