Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал российский оппозиционный политик Лев Шлосберг. По его словам, как только с Россией перестают вести диалог, она напоминает о ядерном оружии в частности.

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Путин хочет перехватить инициативу

"Я уверен в том, что в попытках изменить геополитическую карту мира Путин делает все для того, чтобы к нему пришли за стол переговоров", – сказал Лев Шлосберг.

Политик отметил, что сейчас Путина международная политика интересует гораздо больше, чем внутренняя. Для российской внутренней есть люди, которые якобы обязаны обеспечить ему спокойную ситуацию в стране. В частности, речь идет о премьере России Михаиле Мишустине и заместителе председателя Совета Безопасности Дмитрии Медведеве.

Все настроено для того, чтобы держать общество под контролем, считает Лев Шлосберг.

За пределами страны Путин хочет перехватить инициативу и выступить законодателем нового международного диалога по разделу мира. Он именно так воспринимает политическую карту мира – как разделение сфер влияния. Лев Шлосберг Российский оппозиционный политик

Суть гарантий безопасности, по мнению Шлосберга, сложнее, чем гарантий отсутствия риска нападения на Россию. Речь идет об отсутствии угрозы нападения на территории, которые Россия хочет обозначить как подконтрольные.

"Если переговоры начнут, то они будут откровенны и на стол положат карту, проведут так называемую красную линию, которая не будет совпадать с границами России. Она будет стремительно приближаться к границам бывшего Советского Союза. В этом будет суть переговоров", – добавил политик.

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