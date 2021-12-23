Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів російський опозиційний політик Лев Шлосберг. За його словами, як тільки з Росією перестають вести діалог, вона нагадує про ядерну зброю зокрема.

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Путін хоче перехопити ініціативу

"Я певен у тому, що в спробах змінити геополітичну карту світу Путін робить все для того, щоб до нього прийшли за стіл перемовин", – сказав Лев Шлосберг.

Політик зауважив, що наразі Путіна міжнародна політика цікавить набагато більше, ніж внутрішня. Для російської внутрішньої є люди, які нібито зобов'язані забезпечити йому спокійну ситуацію в країні. Зокрема, мовиться про прем'єра Росії Михайла Мішустіна та заступника голови ради безпеки Дмитра Медведєва.

Все налаштовано для того, щоб тримати суспільство під контролем, вважає Лев Шлосберг.

За межами країни Путін хоче перехопити ініціативу і виступити законодавцем нового міжнародного діалогу щодо поділу світу. Він саме так сприймає політичну карту світу – як поділ сфер впливу. Лев Шлосберг Російський опозиційний політик

Суть гарантій безпеки, на думку Шлосберга, складніша, ніж гарантій відсутності ризику нападу на Росію. Мовиться про відсутність загрози нападу на території, які Росія хоче позначити як підконтрольні.

"Якщо переговори почнуть, то вони будуть відверті й на стіл покладуть карту, проведуть так звану червону лінію, яка не збігатиметься з кордонами Росії. Вона буде стрімко наближатися до кордонів колишнього Радянського Союзу. В цьому буде суть перемовин", – додав політик.

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