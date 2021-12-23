Це сталося 22 грудня після розмови Ентоні Блінкена та Жозепа Борреля. Глава Держдепу США та головний дипломат Євросоюзу також вкотре підтримали суверенітет України.

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Напад Росії на Україну обійдеться агресору дуже дорого

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен та верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель поспілкувалися у середу, 22 грудня.

Під час розмови обоє наголосили на потребі у координованих діях задля підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

задля підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Також обоє підтвердили, що будь-яка подальша військова агресія Росії проти України матиме масивні негативні наслідки для нападника.

Про це мовиться у заяві речника Держдепу США Неда Прайса на сайті зовнішньополітичного відомства США, а також і в заяві Пітера Стано, речника зі закордонних справ та політики безпеки ЄС.

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Окремо у заяві з боку Європейського Союзу вказано, що:

Держсекретар Блінкен та верховний представник Боррель взяли до уваги пропозиції Росії щодо поглядів останньої на можливі заходи безпеки у Європі.

Зауважимо, у заяві Держдепу США про це немає ані слова.

Зверніть увагу: мовиться про скандальні вимоги гарантій, які Росія висунула США та НАТО щодо нерозширення Альянсу на Схід (тобто – і щодо включення туди України).

У відео – детальніше: Росія вимагає не брати Україну до НАТО