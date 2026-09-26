Как сообщает издание Washington Post, двухпартийное обращение к Белому дому подписали по семь представителей Демократической и Республиканской партий.

Позиция Сената относительно участия Путина в саммите G20

Инициаторами письма выступили председатель Комитета Сената по вооруженным силам Роджер Викер и ведущая демократка Комитета по международным отношениям Джин Шахин.

Законодатели подчеркнули, что именно глава Кремля несет единоличную ответственность за развязывание полномасштабной войны против Украины. Они убеждены, что отсутствие международной изоляции лишает Москву каких-либо стимулов соглашаться на прекращение огня.

Американские законодатели обратили внимание на то, что Владимир Путин, министр финансов Антон Силуанов и другие члены российской делегации находятся под персональными санкциями США за деятельность, угрожающую национальной безопасности.

Разрешить ему принять участие в саммите "Группы двадцати" в Соединенных Штатах вызывает серьезную озабоченность в отношении легитимизации и нормализации правительства, которое продолжает ежедневно атаковать украинские гражданские объекты,

– отмечается в обращении сенаторов.

Напомним, что государственный секретарь Марко Рубио объявил о приглашении Путина на саммит, назвав это возможностью для Путина взаимодействовать не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами.

А участие Силуанова во встрече министров финансов G20 в Эшвилле (штат Северная Каролина) в августе стала неожиданностью для других участников и вызвала возмущение представителей Европейского Союза, которые требовали не включать его в совместное фото министров.

К слову, если Путин поедет в США, его встреча с Владимиром Зеленским будет вполне вероятной. Впрочем, как отметил в эфире 24 Канала политолог Петр Олещук, маловероятно, что диктатор рискнет поехать в Штаты.

Он покидает свой бункер лишь для недальних поездок, а путешествие через океан является для него неприемлемым риском.