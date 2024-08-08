Украина призывает арестовать Путина в Мексике: зачем главу Кремля вообще туда пригласили

Мексика пригласила Владимира Путина на инаугурацию новоизбранного президента страны. Он является преступником в международном розыске, его имеют право арестовать в любом государстве, которое ратифицировало Римский статут.

Политолог Алексей Кошель рассказал 24 Каналу, что Путина, вероятно, не арестуют в Мексике, хотя закон это позволяет. Однако он подчеркнул, что просьба представителей нашего государства посадить российского диктатора в очередной раз напоминает миру, что он военный террорист.

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Почему Мексика пригласила Путина

По мнению Алексея Кошеля, президент России без гарантий безопасности не пойдет на риск пересечь границу страны, где его могут посадить.

Многие страны сейчас используют Россию. Временная дружба с кремлевским режимом может быть обусловлена личной выгодой и Мексика, вероятно, не является исключением,

– сказал политолог.

Он привел пример, что Китай медленно захватывает рынки страны-агрессора, ведь сейчас 92% автомобилей в России китайского производства. Индия использует дешевую российскую нефть.

У Мексики может быть много своих прагматических интересов, в частности использовать дружбу с Россией для своего экономического усиления. Таких соблазнов достаточно много,

– высказался Кошель.