Путина разорвут как предателя, – Пионтковский о реакции россиян на поражение в войне

Кремлевские пропагандисты настолько зазомбировали россиян, что те абсолютным большинством поддерживают войну против Украины. Поражение Путину они не простят.

Российским войскам, вероятнее всего, не удастся взять ни одного крупного украинского города. Именно это станет проблемой для Путина. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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У Путина безвыходное положение, – Пионтковский

Военные эксперты, украинские и западные в частности, убеждены: россияне не смогут взять Харьков. "Продать" доведенным до истерии россиянам нечто иное как крупную победу – Путину будет очень трудно, считает публицист.

"Безвыходное положение, он создает людей, которые разорвут его как предателя, когда он не сможет им предоставить "окончательно уничтоженную Украину". Они разорвут Путина за это", – сказал Андрей Пионтковский.

Пионтковский о намерениях Путина: смотрите видео