путина сделало президентом умение быть послушным, а дальше просто повезло, – психолог

Когда вертикаль власти построена таким образом, что есть альфа-самец и больше никто не нужен – тогда существование бета-самцев – это угроза для них самих.

Об этом в эфире 24 канала рассказал политический психолог, консультант и бизнес-тренер Валентин Ким.

Важно Распространение радиации в случае крушения на ЗАЭС: ученые смоделировали карту

Он объяснил, что окружение должно постоянно демонстрировать свою лояльность и в каком-то смысле слабость. Однако это все равно не гарантирует человеку безопасность.

В истории россии множество примеров, когда царь сначала любит, а потом высылает куда-то или уничтожает. Тогда снова приближает ко двору. Таких случаев огромное количество. Это необходимость такой жесткой иерархии, структуры, которая формируется на основе альфа-самца,

– объяснил Валентин Ким.

"В этом случае вообще неважно, кто окружает путина. Его преемник скорее всего будет случайной фигурой. Так же как, например, Хрущев после смерти Сталина. Равно как достаточно случайной фигурой стал Брежнев. Иногда все складывается случайно", – отметил Ким.

Он добавил, что россия пока ничего нового не придумала. А идти по пути мирового опыта, строить демократическое общество с предохранителями и ограничителями – пока не способна.

Был ли случайностью путин

По мнению психолога, путин – закономерность. Он является продуктом договоренности русских элит в 1999 году. Когда все уже поняли, что Ельцин на следующий срок не может пойти из-за физических обстоятельств, а назначать сильную фигуру – опасно.

Именно поэтому выбрали очень послушную фигуру. Человека, который уже тогда в течение 10 лет постоянно за кем-то носил чемодан, и не требовал большего. Его привели и назначили, чтобы он был удобной и послушной фигурой,

– акцентировал Валентин Ким.

Эксперт отметил, кем был путин до того как возглавил Россию? Никем. Он не харизматик, у него не было собственного политического проекта или команды.

"Но его способность быть послушным, быть наблюдательным, осторожничать, ни с кем не вступать в явные конфликты – она ему очень сильно помогла", – отметил Ким.

Смотрите полное видео с Валентином Кимом на ютубе 24 канала:

Последние новости о путине