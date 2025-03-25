Пропагандист спросил Путина, когда солдат вернут с фронта: тот поразил ответом

Путина 25 марта спросили о ротациях. Писатель и известный пропагандист Захар Прилепин заявил, что слова, которыми успокаивают жен и матерей, уже закончились.

Детали передает 24 Канал. Ранее мы писали, что вдов погибших российских офицеров публично унизили.

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Когда российские военные вернутся домой

Прилепин сказал, что тема ротаций очень болезненна. А особенно ротаций тех солдат, которые уже три года убивают украинцев.

"Три года без детей и жен, даже с отпусками, – это тяжело", – подчеркнул он.

На что Путин ответил:

Понятно. Вы этим вопросом занимаетесь почти профессионально. Минобороны думает над этим вопросом, он стоит остро. Мы об этом не забываем.

То есть говорил ни о чем. И добавил еще одну коронную обтекаемую фразу – мол, "будем исходить из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения".

Было заметно, что Прилепину этот ответ не понравился. Он перебил Путина и сказал, что сам служит и все понимает, но ведь диктатор спрашивал о проблемах.

Тогда глава Кремля добавил еще более абсурдную фразу.

Мобилизованные давно стали профессиональными военными, их уже никто не называет чмобиками.

Между тем только за 25 марта было ликвидировано 1180 российских солдат. И "профессиональность" им не помогла.