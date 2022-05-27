Путина унесет жизнь еще при нашей памяти, – эксклюзивное интервью с Алексеем Даниловым

Для многих окончательной победой Украины в войне с Россией является раскол страны-агрессора на малые части. Гипотетический распад все чаще становится неизбежным и таким, что останется в памяти современных украинцев.

По этой теме в эксклюзивном интервью 24 каналу высказался секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. Также он рассказал, кто уберет российского диктатора Владимира Путина, а также, что делать миру с Россией после ее непременного поражения.

Первая часть интервью Путин сменил тактику, но не задачу уничтожить нас, – эксклюзивное интервью с Алексеем Даниловым

О "политическом хайпе" политиков на войне

Как вы относитесь к политикам и служащим, которые начали фотографироваться на блокпостах или освобожденных территориях?

Во-первых, это выглядит смешно. Я не понимаю, зачем они это делают. Когда мужчины, даже не знающие, как вставить патрон, чтобы оружие начало стрелять, начинают ходить то с пулеметами, то с гранатометами.

Поймите, вы не можете обмануть общество. Это (ложь – 24 канал) вам не подходит.

Это такие "воинственные селфи", особенно когда человек в безопасности. Их ведь не было тогда, когда Харьков бомбили. Вопрос в том – где вы делаете эти селфи и зачем? Это смешно. Они считают, что могут себе так добавить рейтинг, это будет их "поднимать".

Но если ты что-то делаешь от сердца, кому-то помогаешь, то точно не нужно это делать на камеру. Следует делать от сердца, потому что у нас страна сегодня в опасности. Мы должны быть едины, чтобы побороть зверя, припершегося на нашу территорию.

О "Рамштайне-2" и затягивании поставок оружия от Германии

23 мая состоялось второе заседание "Рамштайн-2". Однако сейчас там звучит интересный тезис об ослаблении России. Устраивает ли это Украину?

Мы с вами до конца не можем знать, что они вкладывают в это "ослабление". Если бы мы это знали, понимали бы, насколько нас это может удовлетворить.

Что касается встречи министров Рамштайн-2, то могу подтвердить, что 15 июня готовят следующее заседание. Это говорит о том, что наши партнеры будут работать над этим вопросом.

Рамштайн-2 является второй встречей так называемой Контактной группы по оборонной помощи для Украины в войне с Россией. В заседании участвовало более 40 стран на авиабазе США под названием "Рамштайн" в Германии. Первая встреча была еще 26 апреля 2022 года.

Единственное, что я хотел бы отметить – это время. Нам это нужно на "вчера". Это важная вещь. Все, что они делают сегодня, нужно было делать раньше. Однако если они это сделают "завтра", то мы тоже будем благодарны.

Полное интервью с Алексеем Даниловым: смотрите видео 24 канала

Когда президенту, особенно в очень тяжелые дни, звонил Борис Джонсон, это была очень важная поддержка. Надо понимать, на кого можно положиться, когда вам тяжело. Ведь бывает, что в такие времена все исчезают. Что касается Великобритании и других стран, которые нам помогали, это была очень большая поддержка.

Почему Германия постоянно откладывает поставки оружия Украине?

Мне бы очень хотелось, чтобы немцы наконец-то прекратили такое "колебание" и встали на сторону Украины.

Я вам кое-что расскажу. Когда я еще до (полномасштабной – 24 канал) войны общался с немецкими послами, то еще тогда осознал для себя одну неприятную вещь. Они считают нас россиянами, что мы одинаковы. Они не думают, что украинцы – это отдельная нация.

Они считают, что, извинившись перед россиянами, они извинились перед нами. Замечу, что у меня сложилось такое мнение как у гражданина своей страны, а не секретаря СНБО.

У нас чувство свободы и воли – это №1. У россиян такого ощущения никогда не было. Для них есть чувство быть рабами и иметь царя. Они их постоянно выбирают, а потом через некоторое время говорят, что это были изверги. Вспомним историю прошлого столетия. Почти все русские руководители после смерти были деклассированы.

О "хлопках" в российских городах

Сейчас в западных столицах раздаются опасения, что "если передать Украине дальнобойные ракеты, то мы начнем наносить удары вглубь России". Так кто же сейчас обстреливает российские города?

Может, тот, кто борется за "Курскую народную республику" или "Белгородскую народную республику"? Может, это сами россияне, недовольные уровнем жизни? Время покажет. Если это будут референдумы, то мы не возьмем их в состав Украины (шутит – 24 канал).

Когда они убивают наших детей, женщин – это нельзя простить. Всем, кто говорит окончить войну, нужно отправить фото этих погибших детишек, чтобы им это снилось.



Данилов: Россиянам нельзя простить смерти наших женщин и детей / Фото пресс-служба СНБО

О заявлениях определенных стран по поводу "примирения"

На экономическом форуме в Давосе лидеры Венгрии, Германии, Италии и даже Кипра начали обсуждать прекращение огня и примирение, чтобы сохранить лицо. Почему в Европе так сильно опасаются победы Украины?

Чтобы "сохранить лицо", нужно его иметь. Какое может быть "лицо" у человека (Путина – 24 канал), отправившего убивать мирное население?

Относительно Кипра – здесь нет ничего удивительного. В России разрешается двойное гражданство, и многие российские олигархи живут на Кипре. Кипрские банки всем известны.

Относительно Германии, Франции и Италии. Мы ведь тоже хотим прекращения войны, но пусть российские военные уйдут отсюда, и мы будем рады, что они (западные лидеры – 24 канал) все прекратили. Наши территории должны вернуть по границам 1991 года.

Что касается демократии и общества, то я хотел бы увидеть, есть ли еще где-то такая страна в ЕС, как наша. Ведь мы в случае угрозы быстро сплачиваемся, забываем все оскорбления и идем защищать нашу страну.

Лидеры Франции, Венгрии, Германии и т.д. сейчас требуют от Украины то, что мы и так делали в предыдущие 8 лет, – вести переговоры с Россией в минском формате. Это была ошибка или нам эти переговоры в то время были нужны?

Это была слабость. Каждый государственный человек может говорить "нет", если говорится о его стране.

О показаниях Медведчука против Порошенко

СБУ 23 мая обнародовала видео, где Виктор Медведчук свидетельствовал против Петра Порошенко, хотя об этом угольном деле уже известно. Зачем был нужен этот ролик? Медведчука готовят к обмену?

Я не знаю, зачем этот ролик был опубликован. Ничего нового в нем я не увидел. Мы больше знаем не только о Порошенко, но и о других чиновниках их сотрудничества с Россией.

Я думаю, что Медведчук рассказал СБУ очень много и не только о Петре Порошенко. Нужно ли это было делать – вопрос не ко мне.

Медведчук рассказал об угольном деле Порошенко: узнайте больше в видео

Надо говорить о другом. А что это была за система, позволившая все эти процессы? Почему суд и другие люди "закрывали глаза" по этому делу и не обращали внимания? У нас после победы в Украине должно быть такое общество, перед которым должны отчитываться. Таких вещей не может происходить.

Не все понимают, как работает эта схема. Деньги шли на избирательную кампанию, чтобы Медведчук попал в парламент при Петре Порошенко. Деньги шли на то, чтобы создавать каналы, которые порочили нашу страну и вообще цели имели ее уничтожение.

Симпатики Петра Порошенко сейчас спросили бы у вас, а почему это не политическое преследование?

А какое это имеет отношение к политике? Я с Петром Алексеевичем достаточно давно знаком. Ему нужно выбрать – либо он олигарх, либо он политик. Тогда жизнь будет гораздо проще и не будет никаких сложностей.

О продовольственном кризисе

Сейчас идет продовольственный кризис, который Россия спровоцировала блокировкой украинских портов в Черном море. Какие сейчас пути разрешения кризиса ищет правительство? Мы нашли альтернативные пути вывоза экспорта украинского зерна за границу. Достаточно ли этого?

Мы над этим вопросом работаем, но хочу сказать, что в нашей стране нет продовольственного кризиса. Есть кризис продовольствия в мире. Хотел бы обратить внимание на те учреждения, которые должны над этим вопросом работать. Им нужно максимально активно это делать.

В офисе Президента заявили, что запасов зерна в Украине хватит до конца 2022 года. Ими она сможет удовлетворить и внутренний, и мировой спрос.

У нас есть зерно, которым можно кормить население, проживающее в других странах. Россия сегодня это блокирует. Не позволяет кормить людей. Это вина России, что сейчас будет голод. Пусть Путин убирается оттуда и зерно быстро доставят к тем людям, которые сегодня могут страдать от голода.

Мы же не забираем и не говорим, что мы никогда не будем никому отдавать. Пожалуйста, мы отдадим. Освободите пути. Предоставьте возможности для вывоза этого зерна.

Вы верите в сценарий, что некоторые страны НАТО могут направить военные корабли в Черное море для сопровождения зерновозов?

Посмотрим. Жизнь покажет.

Россияне, кроме того, что блокируют наши порты, еще и нагло воруют наше зерно. Украина может фиксировать сколько именно зерна украли? Можем ли блокировать его продажу на внешних рынках?

Мы теоретически над этим вопросом работаем. Это и на контроле нашего президента и Министерства иностранных дел. Попытки России продавать наше зерно не всегда успешны для нее. Они могут зерно поставлять в страны, где имеют контроль. Там, где развернули войну. Речь идет о Сирии.

Попытки продавать в других странах очень часто заканчиваются фиаско . Страны отказываются после того, как узнают, что это ворованное зерно. Даже несмотря на то, что для них это была бы привлекательная вещь – покупать у россиян украденное.

Речь не только о зерне. Они воруют все, что видят. Это страна воров. Это металл в Мариуполе. Много другой техники, которую они украли на территории Херсонской и Николаевской областей.

Я уже не говорю, что происходило, когда они (русские оккупанты – 24 канал) грабили дома. Это даже несмешно, что они забирали – унитазы, тапочки или другие вещи.

О победе Украины и распаде России

Кто уберет Путина? Это будут его генералы, ФСБ, ВСУ или оно само сдохнет?

Его жизнь уберет. Это будет 100%. Я уже говорил не раз, что это будет при нашей памяти. Также и Россия развалится при нашей памяти.

Она не может держаться, потому что это искусственное образование. Это произойдет. Мы бы очень хотели, чтобы это произошло "вчера", но еще нужно немного подождать.

Что делать миру с Россией после ее поражения?

Во-первых, из России должны убрать оружие, в том числе ядерное. Очень опасно оставлять страну с ядерным вооружением, которая может вести себя так, как она считает нужным, пренебрегая законами, ООН и всеми правилами и нормами, которые сегодня есть.

Это очень-очень опасно. Если кто-то считает, что там не появится другой Путин, то, поверьте, я уже говорил, их там чертовски много желающих стать Путиным.

Есть страны, если сделать такой анализ, которые никогда в жизни ни на кого не нападали, а есть государства, постоянно живущие в нападении на другие страны. Россия одна из тех, кто находится в постоянном нападении на другие государства. Постоянно суют нос и покушаются на чужие территории.

Украина после победы. Она какая?

Я бы очень хотел, чтобы она была крепкой, независимой, цветущей и здесь было очень много детишек, потому что дети – это наше будущее. То, что сегодня им приходится такая судьба – это очень страшно.

Мне как деду, у которого 9 внуков, очень больно на это смотреть, потому что дети – это наше будущее. Чем больше у нас будет детишек – тем лучше у нас будет будущее. Нам нужно это понимать.

Сегодня у нас очень сложная ситуация, когда очень много молодых людей, женщин, детей уехали за границу. Наша задача – сделать такие условия, чтобы все они вернулись и люди рожали – рожали наших граждан, которые будут строить нашу страну. Очень важная вещь.

О возвращении в украинскую Луганщину

После нашей победы вы хотели бы вернуться на Луганщину, например, как глава ОГА или мэр Луганска?

Точно не хотел бы вернуться как глава Луганской ОГА или мэр Луганска. У меня уже возраст такой, что я бы на это не рассчитывал.

Я бы очень хотел вернуться в Луганск, но не для того, чтобы там управлять, а для того, чтобы навестить тех друзей, которые уже находятся на кладбищах. Отдать им почет. Там очень много патриотов, убитых рашистами. Многие погибшие еще до этого (начала войны – 24 канал).

Алексей Данилов родился в городе Хрустальный Луганской области. Он еще с осени 2014 находится под временной оккупацией России, а сейчас же, по данным главы Луганской ОВА , россияне захватили уже 95% территорий Луганщины.

Я вообще считаю, что надо чествовать тех людей, которые вместе с тобой работали и проводили часть жизни. Людей, которые строили город, в котором я жил.

Эти места должны быть священными для всех, чтобы уважение было постоянно. Это один из наших недостатков, мы не всегда обращаем внимание. Только на какие-нибудь праздники. Нужно обращаться к ним чаще, потому что там (на кладбище – 24 канал) очень много подходящих мыслей приходит в голову.