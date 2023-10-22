Путин хотел достичь с Китаем определенных договоренностей, однако получил только новые разочарования. Китай не рассматривает Россию как своего равноценного партнера. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давидюк.
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Вместо оружия – новые ограничения
В Главном управлении разведки сказали, что поездка Владимира Путина в Китай может иметь определенные риски для Украины. В то же время визит российского диктатора скорее отличился негативными для России моментами.
Я вижу очень неудачный приезд. Путин грозился, что его, мол, Си Цзиньпин встречает, все будет серьезно. А в Си Цзиньпин 23 страны приехало, с Путиным встречался в последний день. Уже половина начала уезжать, а Си только тогда нашел время для Путина. Это тоже месседж,
– подчеркнул Николай Давидюк.
Пропагандисты кричали о том, что у Си Цзиньпина по одну руку стоял лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а по другую – Владимир Путин. И это, казалось бы, лучшие друзья Китая. Однако очень интересным нюансом, о котором уже не так хвастались, стало другое.
Через два дня после форума в Китае, Казахстан ввел новые санкции против России. Там распространили запрет на ввоз в Казахстан 62 товара, которые могут быть военного или двойного назначения. В частности, говорится даже о дешевой бытовой технике, чипы из которой вставляют в ракеты.
"Это сильно. Путин поехал договариваться о дополнительном оружии, а ничего не получилось. Наоборот, получил дополнительные ограничения. И Путин не поехал в Северную Корею, поехал Лавров. Все ожидали, что Китай передаст технологии КНДР, а там будут производить оружие России. Но если бы так произошло, Путин бы поехал", – заметил политолог.
Поскольку Владимир Путин после Пекина двинулся в турне по российским городам, а не в Пхеньян, неудача его постигла и там.
Николай Давидюк о неудачной поездке Путина в Китай: смотрите видео
Путин никому не был интересен
Си Цзиньпин не стал возглавлять "союз зла" – России, Ирана и Северной Кореи. Понятно, что Китай хочет получиться победителем, а не быть на стороне лузеров.
"Путин, очевидно, вез советские технологии Китаю в обмен на производство оружия, но здесь есть интересный момент. Путин понимает, что передав это оружие Китаю, он сам становится "голым" против Пекина. Именно поэтому он взял с собой ядерный чемоданчик", – отметил Давидюк.
И хотя Владимир Путин за последние полгода из России не уезжал, но его и до того редко можно было увидеть с ядерным чемоданом. Он специально привез ее в Китай, чтобы хоть как-то напомнить, что у него еще есть "козырь в рукаве".
На самом деле, Путин никого не интересовал на этом форуме, всех интересовал Китай, который раздавал направо и налево десятки миллиардов. Он застраивает своей инфраструктурой полмира, а Россия просто вздыхает и не знает, с Китаем или с Западом, или сама по себе,
– подчеркнул политолог.
Пекину выгодно, чтобы Россия была слабой и война с Украиной этому способствует. Прежде всего, это удобно потому, что Китай хочет отобрать у России свои исторические территории. Изоляция России выгодна и потому, что закупать энергоресурсы там могут гораздо дешевле.
А тезис о "равноправных партнерах" уже не выдерживает критики, ведь теперь Москва имеет место одного из 23 друзей Пекина.
Выступление Путина в Пекине: знаковые моменты
- Во время визита в Пекине Владимир Путин выдал ряд странных заявлений. Одно из них касалось передачи Украине американских ракет ATACMS, уже официально подтвердившихся на тот момент. Он заявил, что Россия, якобы, имеет возможность отражать атаки ATACMS, а потому, такое решение США, якобы является ошибкой.
- Более того, Путин добавил, чтобы США забрали эти ракеты и приехали в Россию "кушать блины" и чаевать. Вероятно, диктатор осознает, какие последствия имеет передача Украине американских ракет, поэтому реагирует на это очень нервно.
- Интересно, что во время выступления Владимира Путина на форуме "Один пояс – один путь", ряд европейских делегатов вышли из зала. Они отказались слушать диктатора. Среди европейцев оказался и бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен.