Путин хотел достичь с Китаем определенных договоренностей, однако получил только новые разочарования. Китай не рассматривает Россию как своего равноценного партнера. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давидюк.

Смотрите также Масштабы превышают отметки США: спутник зафиксировал, как КНДР перемещает оружие в Россию

Вместо оружия – новые ограничения

В Главном управлении разведки сказали, что поездка Владимира Путина в Китай может иметь определенные риски для Украины. В то же время визит российского диктатора скорее отличился негативными для России моментами.

Я вижу очень неудачный приезд. Путин грозился, что его, мол, Си Цзиньпин встречает, все будет серьезно. А в Си Цзиньпин 23 страны приехало, с Путиным встречался в последний день. Уже половина начала уезжать, а Си только тогда нашел время для Путина. Это тоже месседж,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Пропагандисты кричали о том, что у Си Цзиньпина по одну руку стоял лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а по другую – Владимир Путин. И это, казалось бы, лучшие друзья Китая. Однако очень интересным нюансом, о котором уже не так хвастались, стало другое.

Через два дня после форума в Китае, Казахстан ввел новые санкции против России. Там распространили запрет на ввоз в Казахстан 62 товара, которые могут быть военного или двойного назначения. В частности, говорится даже о дешевой бытовой технике, чипы из которой вставляют в ракеты.

"Это сильно. Путин поехал договариваться о дополнительном оружии, а ничего не получилось. Наоборот, получил дополнительные ограничения. И Путин не поехал в Северную Корею, поехал Лавров. Все ожидали, что Китай передаст технологии КНДР, а там будут производить оружие России. Но если бы так произошло, Путин бы поехал", – заметил политолог.

Поскольку Владимир Путин после Пекина двинулся в турне по российским городам, а не в Пхеньян, неудача его постигла и там.

Николай Давидюк о неудачной поездке Путина в Китай: смотрите видео

Путин никому не был интересен

Си Цзиньпин не стал возглавлять "союз зла" – России, Ирана и Северной Кореи. Понятно, что Китай хочет получиться победителем, а не быть на стороне лузеров.

"Путин, очевидно, вез советские технологии Китаю в обмен на производство оружия, но здесь есть интересный момент. Путин понимает, что передав это оружие Китаю, он сам становится "голым" против Пекина. Именно поэтому он взял с собой ядерный чемоданчик", – отметил Давидюк.

Справка. После того как Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином, охранники российского диктатора сопровождали его с ядерным чемоданом. Сам ядерный чемоданчик – это устройство, хранящее коды для приведения в действие ядерного арсенала России. Он всегда находится у высших политических и военных руководителей государства.

И хотя Владимир Путин за последние полгода из России не уезжал, но его и до того редко можно было увидеть с ядерным чемоданом. Он специально привез ее в Китай, чтобы хоть как-то напомнить, что у него еще есть "козырь в рукаве".

На самом деле, Путин никого не интересовал на этом форуме, всех интересовал Китай, который раздавал направо и налево десятки миллиардов. Он застраивает своей инфраструктурой полмира, а Россия просто вздыхает и не знает, с Китаем или с Западом, или сама по себе,

– подчеркнул политолог.

Пекину выгодно, чтобы Россия была слабой и война с Украиной этому способствует. Прежде всего, это удобно потому, что Китай хочет отобрать у России свои исторические территории. Изоляция России выгодна и потому, что закупать энергоресурсы там могут гораздо дешевле.

А тезис о "равноправных партнерах" уже не выдерживает критики, ведь теперь Москва имеет место одного из 23 друзей Пекина.

Выступление Путина в Пекине: знаковые моменты