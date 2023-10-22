Путін хотів досягнути з Китаєм певних домовленостей, однак отримав натомість лише нові розчарування. Китай не розглядає Росію як свого рівноцінного партнера. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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Замість зброї – нові обмеження

У Головному управлінні розвідки сказали, що поїздка Владіміра Путіна до Китаю може мати певні ризики для України. Водночас візит російського диктатора радше відзначився негативними для Росії моментами.

Я бачу дуже невдалий приїзд. Путін грозився, що його, мовляв, Сі Цзіньпін зустрічає, все буде серйозно. А до Сі Цзіньпіна 23 країни приїхало, з Путіним зустрічався в останній день. Вже половина почала від'їжджати, а Сі лише тоді знайшов час для Путіна. Це теж меседж,

– наголосив Микола Давидюк.

Пропагандисти кричали про те, що біля Сі Цзіньпіна по одну руку стояв лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, а по іншу – Владімір Путін. І це, буцімто, найкращі друзі Китаю. Однак дуже цікавим нюансом, про який вже не так вихвалялись, стало інше.

За два дні після форуму в Китаї, Казахстан ввів нові санкції проти Росії. Там поширили заборону на ввезення до Казахстану 62 товарів військового або подвійного призначення. Зокрема, мовиться навіть про дешеву побутову техніку, чіпи з якої вставляють у ракети.

"Це сильно. Путін поїхав домовлятися про додаткову зброю, а нічого не вийшло. Навпаки, отримав додаткові обмеження. І Путін не поїхав в Північну Корею, поїхав Лавров. Всі чекали, що Китай передасть технології КНДР, а там вироблятимуть зброю для Росії. Але якби так сталось, Путін би поїхав", – зауважив політолог.

Оскільки, Владімір Путін після Пекіна рушив у турне російськими містами, а не в Пхеньян, невдача його спіткала й там.

Микола Давидюк про невдалу поїздку Путіна до Китаю: дивіться відео

Путін нікому не був цікавий

Сі Цзіньпін не став очолювати "союз зла" – Росії, Ірану та Північної Кореї. Зрозуміло, що Китай хоче вийти переможцем, а не бути на стороні лузерів.

"Путін, очевидно, віз радянські технології Китаю в обмін на виробництво зброї, але тут є цікавий момент. Путін розуміє, що передавши цю зброю Китаю, він сам стає "голим" проти Пекіна. Саме тому він взяв із собою ядерну валізку", – зазначив Давидюк.

Довідка. Після того, як Владімір Путін зустрівся з Сі Цзіньпіном, охоронці російського диктатора супроводжували його з ядерною валізкою. Сама ядерна валізка – це пристрій, що зберігає коди для приведення в дію ядерного арсеналу Росії. Вона завжди перебуває у вищих політичних та військових керівників держави.

І хоч Владімір Путін за останні пів року з Росії не виїжджав, але його і до того рідко можна було побачити із ядерною валізкою. Він спеціально привіз її до Китаю, аби хоч якось нагадати, що у нього ще є "козир в рукаві".

Насправді Путін нікого не цікавив на цьому форумі, всіх цікавив Китай, який роздавав направо і наліво десятки мільярдів. Він забудовує своєю інфраструктурою пів світу, а Росія просто зітхає і не знає, чи вона з Китаєм, чи з Заходом, чи сама по собі,

– підкреслив політолог.

Пекіну вигідно, аби Росія була слабкою і війна з Україною цьому сприяє. Насамперед це зручно тому, що Китай хоче відібрати у Росії свої історичні території. Ізоляція Росії вигідна й через те, що закуповувати енергоресурси там можуть набагато дешевше.

А теза про "рівноправних партнерів" вже не витримує критики, адже тепер Москва має місце одного з 23 друзів Пекіну.

Виступ Путіна у Пекіні: знакові моменти